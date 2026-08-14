Maresca: “Qualunque cosa può accadere, vedremo” sul futuro di Rodri

Maresca e Rodri in allenamento, con un futuro incerto per il centrocampista

Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha risposto in modo ambiguo alle domande su un possibile futuro senza Rodri, sottolineando che “qualunque cosa può accadere, vedremo”. La risposta, data durante una conferenza stampa in vista della Community Shield contro l’Arrest, ha suscitato interesse nel mondo del calcio. Maresca ha incontrato il giocatore questa settimana, dopo che Rodri ha iniziato i suoi allenamenti al club, dopo le vacanze per il titolo mondiale con la Spagna. Nonostante le speculazioni su un trasferimento al Barcellona, Maresca ha rifiutato di commentare su giocatori non in squadra, sottolineando che “non credo che sia corretto parlare di altri giocatori”.

Un futuro incerto per Rodri

Rodri, dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna, ha iniziato i suoi allenamenti al Manchester City, ma il suo futuro sembra ancora incerto. Maresca, pur non volendo anticipare decisioni, ha espresso una certa apertura: “la finestra di mercato è aperta, possiamo comprare, vendere, qualsiasi cosa può accadere”. Questo ha alimentato le teorie su un possibile trasferimento al Barcellona, anche se il tecnico ha rifiutato di commentare direttamente. “Vedremo cosa accadrà”, ha detto Maresca, senza dare certezze.

Un possibile sostituto per Rodri

Accanto alle speculazioni su Rodri, Maresca ha anche parlato di Enzo Fernández, un giocatore che potrebbe sostituirlo nel centrocampo del Manchester City. Il tecnico ha sottolineato che Fernández è un “giocatore di un altro club” e ha rifiutato di commentare ulteriormente. Questo ha lasciato aperte le porte a una possibile cessione di Rodri, ma senza dare certezze. Maresca ha anche ricordato che ha già diretto Fernández al Chelsea, evidenziando un legame tra i due giocatori. La situazione di Rodri rimane un tema di interesse per il calcio internazionale, con il Manchester City che potrebbe dover fare i conti con un futuro senza il centrocampista. Maresca, pur non volendo anticipare decisioni, ha lasciato aperte le porte a qualsiasi scenario, sottolineando che “qualsiasi cosa può accadere”. La prossima settimana, con la Community Shield, il club cercherà di dare un segno di stabilità, anche se le incertezze su Rodri restano un punto di discussione.

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Rodri ha iniziato i suoi allenamenti al Manchester City dopo il Mondiale.

Maresca ha rifiutato di commentare su giocatori non in squadra.

Enzo Fernández potrebbe sostituire Rodri nel centrocampo.

La prossima settimana, con la Community Shield, il Manchester City cercherà di dare un segno di stabilità, anche se le incertezze su Rodri restano un punto di discussione. “Non credo che sia corretto parlare di altri giocatori”, ha detto Maresca, mantenendo una posizione neutrale e riservata.