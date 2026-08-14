Luis Suárez non è il piano B del Barça

Il Barça non considera Luis Suárez come alternativa al trasferimento di Julián Álvarez

Il Barça non ha considerato Luis Suárez come alternativa al trasferimento di Julián Álvarez, mantenendo la fiducia nel suo primo obiettivo. Il colombiano, attaccante del Sporting de Lisboa, non è il piano B del club catalano, che si concentra su un’ipotesi più concreta. L’interesse del Barça per Suárez è limitato, nonostante il calciatore abbia un contratto fino al 2030 e un valore stimato intorno ai 30 milioni di euro. La società catalana, guidata da Hansi Flick, ha chiarito che il trasferimento di Suárez non è una priorità, a causa della mancanza di un accordo con il club portoghese e della scarsa probabilità di un’operazione.

Un’opzione remota per il Barça

Luis Suárez, pur essendo un giocatore di interesse per la Direzione Deportiva del Barça, non figura tra le prime opzioni per il mercato. Il club catalano ha anotato il calciatore come potenziale candidato, ma non lo considera come alternativa al trasferimento di Julián Álvarez. Il colombiano, di 28 anni, non appare tra i primi nomi della lista dei futuribili, a causa della mancanza di un accordo con il Sporting de Lisboa. Il Barça, infatti, ha espresso un’offerta di 100 milioni di euro per il trasferimento di Álvarez, ma il club rojiblanco ha rifiutato la proposta, mantenendo il giocatore nel proprio roster.

La fiducia nel futuro di Álvarez

Il Barça continua a mantenere la fiducia nel trasferimento di Julián Álvarez, nonostante la resistenza del club rojiblanco. Il giocatore argentino, che ha espresso il desiderio di giocare al Camp Nou, ha già comunicato ai dirigenti e ai tecnici del club catalano la sua volontà di unirsi al club. La società, inoltre, non ha escluso la possibilità di un’alternativa, ma non ha indicato Suárez come una scelta prioritaria. Il calciatore, pur essendo un’opzione remota, non è stato incluso tra le prime opzioni per il mercato, a causa della mancanza di un accordo con il club portoghese.

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Il Barça, in attesa di un’eventuale decisione del Sporting de Lisboa, continua a concentrarsi sul trasferimento di Álvarez. Il club catalano ha espresso la sua volontà di portare a casa il giocatore, nonostante la resistenza del club rojiblanco. La situazione rimane in sospeso, con il Barça che non ha escluso la possibilità di un’alternativa, ma non ha indicato Suárez come una scelta prioritaria. Il calciatore, pur essendo un’opzione remota, non è stato incluso tra le prime opzioni per il mercato, a causa della mancanza di un accordo con il club portoghese.

Il Barça non ha escluso la possibilità di un’alternativa, ma non ha indicato Suárez come una scelta prioritaria. Il club catalano, pur essendo interessato al calciatore, non ha espresso un interesse forte per il suo trasferimento. Il giocatore, pur essendo un’opzione remota, non è stato incluso tra le prime opzioni per il mercato, a causa della mancanza di un accordo con il club portoghese. Il Barça, in attesa di un’eventuale decisione, continua a concentrarsi sul trasferimento di Álvarez, mantenendo la fiducia nel suo primo obiettivo.

Il Barça ha espresso un’offerta di 100 milioni di euro per il trasferimento di Álvarez, ma il club rojiblanco ha rifiutato la proposta. La situazione rimane in sospeso, con il Barça che non ha escluso la possibilità di un’alternativa, ma non ha indicato Suárez come una scelta prioritaria. Il calciatore, pur essendo un’opzione remota, non è stato incluso tra le prime opzioni per il mercato, a causa della mancanza di un accordo con il club portoghese. Il Barça, in attesa di un’eventuale decisione, continua a concentrarsi sul trasferimento di Álvarez, mantenendo la fiducia nel suo primo obiettivo.