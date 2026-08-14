Pepe Martí: “Sono molto contento per la decisione presa con A14, non posso stare in un posto migliore”

Pepe Martí in Formula E, commenta la sua stagione e le prospettive per il futuro

Pepe Martí, pilota spagnolo in Formula E, ha commentato la sua stagione dopo la vittoria al Gran Premio di Londres, dichiarando di essere “molto contento per la decisione presa con A14”. L’ultimo evento della stagione ha visto il pilota di Barcellona raggiungere due podi e dimostrare una crescita significativa, pur essendo un debuttante. Martí, noto come pilota della stagione, ha espresso soddisfazione per il livello raggiunto e per la scelta di rimanere con la squadra CUPRA Kiro, considerata la migliore decisione per il suo futuro.

Un debutto che ha sorpreso tutti

Pepe Martí ha iniziato la sua stagione in Formula E con un’esperienza limitata, ma ha dimostrato una capacità di adattamento e di apprendimento notevole. “La Formula 2 mi ha preparato molto bene per qualsiasi campionato, ho avuto poco tempo per prepararmi per la Formula E, ma ho imparato e grazie al team sono riuscito a raggiungere questo livello a metà stagione”, ha spiegato. Il pilota ha sottolineato che il suo percorso è stato “più che positivo”, anche se ha riconosciuto che ci sono state opportunità perse e che il top 10 è un obiettivo ancora in vista.

Pepe Martí ha espresso fiducia nel futuro del campionato, sottolineando che “con i nuovi veicoli si dovrà iniziare a fare test e risolvere problemi, ma il futuro pinta bene”. Il pilota ha anche riconosciuto l’importanza del team e della strategia, che hanno contribuito al suo successo. “Tutti i piloti che hanno creato questo campionato e lo hanno sviluppato negli ultimi 12 anni stanno raccogliendo i frutti”, ha detto.

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Un campeonato in crescita

La Formula E, in particolare, ha visto un incremento del suo appeal grazie al lancio di Disney+ e alla prossima generazione di vetture, il Gen4. Martí ha espresso fiducia nel futuro del campionato, sottolineando che “con i nuovi veicoli si dovrà iniziare a fare test e risolvere problemi, ma il futuro pinta bene”. Il pilota ha anche riconosciuto l’importanza del team e della strategia, che hanno contribuito al suo successo. “Tutti i piloti che hanno creato questo campionato e lo hanno sviluppato negli ultimi 12 anni stanno raccogliendo i frutti”, ha detto. Con il suo talento e la sua determinazione, Pepe Martí si è affermato come una delle figure più promettenti del campionato. Il suo successo ha anche reso la Formula E più competitiva e attraente per i nuovi talenti. “Sono molto contento per la decisione presa con A14, non posso stare in un posto migliore”, ha concluso il pilota, sottolineando la sua soddisfazione per il percorso scelto e le opportunità future.