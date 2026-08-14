Venus Williams sube a 14 derrotas consecutivas en Cincinnati tras caer ante Emiliana Arango

Venus Williams pierde en Cincinnati contra Emiliana Arango, acumula 14 derrotas seguidas y baja en el ranking

Venus Williams ha sufrido otra derrota en el torneo de Cincinnati 2026, sumando así 14 derrotas consecutivas en la modalidad individual. La campeona de siete títulos de Grand Slam cayó ante la colombiana Emiliana Arango en dos sets (6-2 y 6-2) en la primera ronda del WTA 1000. La victoria de Arango, de 21 años, fue una de las mejores de su carrera, ya que la superó en apenas 65 minutos. La estadounidense, que ya lleva un año y 22 días sin ganar, ha caído al puesto 615 del ranking WTA, lo que refleja una situación de dificultad en su trayectoria actual.

Una carrera de aprendizaje y perseverancia

En la previa de su participación en Toronto, Venus explicó que sigue dando lo mejor de sí en todo lo que hace, manteniendo el mismo esfuerzo, la misma concentración y la misma voluntad. “Sigo aprendiendo cosas nuevas. Ha sido así a lo largo de mi carrera. El objetivo es disfrutar del proceso”, declaró la jugadora. A pesar de su edad, que ya supera los 46 años, Venus se mantiene competitiva y continúa aprendiendo cada semana. Sin embargo, la realidad es que su rendimiento en la modalidad individual ha sido constante en la derrota, lo que ha llevado a su caída en el ranking.

Un año sin victoria y un desempeño en la baja

La última victoria de Venus en la modalidad individual se remonta al 23 de julio de 2025, cuando venció a Peyton Stearns en el torneo de Washington. Desde entonces, todas sus partidas han terminado con eliminaciones en primera ronda. La derrota en Cincinnati no es un caso aislado, sino parte de una tendencia que ha definido su desempeño en los últimos meses. A pesar de ello, Venus mantiene una actitud positiva, enfocada en el proceso y en el aprendizaje, incluso cuando los resultados no son los esperados.

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Aunque su participación en Cincinnati no ha terminado, ya que aún le queda la modalidad de dobles junto a su hermana Serena, la situación en la modalidad individual es claramente desfavorable. La estadounidense sigue siendo una figura relevante en el tenis femenino, pero su actual desempeño refleja una dificultad que se ha prolongado durante más de un año. La combinación de su edad y la falta de victorias ha llevado a una caída en el ranking, lo que pone en duda su capacidad de mantenerse en el circuito a largo plazo.

Venus Williams cae en Cincinnati tras 14 derrotas consecutivas

La estadounidense suma un año sin victoria y baja a 615 en el ranking WTA

La derrota ante Emiliana Arango fue una de las mejores de su carrera

La situación de Venus Williams en el tenis femenino es un reflejo de una carrera que ha estado marcada por la perseverancia y el aprendizaje, pero también por la dificultad en mantener el nivel competitivo. A pesar de ello, la jugadora sigue mostrando una actitud positiva, enfocada en el proceso y en el desarrollo de su juego, incluso cuando los resultados no son los esperados. La derrota en Cincinnati es solo una más en una larga lista de partidos que han terminado con su eliminación, pero su dedicación sigue siendo una constante en su trayectoria.