Greggio e Zanella in crescita nel Pas de Deux ai Mondiali 2026

Rebecca Greggio e Davide Zanella in sella a Malleret Romulus PS durante il Pas de Deux ai Mondiali 2026

La coppia azzurra di equitazione Rebecca Greggio e Davide Zanella ha dato prova di grande qualità nel primo round del Pas de Deux ai Mondiali 2026, in corso ad Aachen. Con un punteggio di 8.724, la coppia si è piazzata al secondo posto nella classifica, confermando la loro forza e la loro capacità di competere a livello internazionale. La prestazione, realizzata in sella a Malleret Romulus PS, alla longia di Maud Bousignac Dumont, ha lasciato il segno e ha rafforzato le ambizioni dell’Italia nella specialità. Greggio e Zanella, Campioni d’Europa in carica, hanno affrontato la prova con una nuova formazione, dimostrando una grande adattabilità e una tecnica impeccabile.

Un esordio di grande spessore

La giornata azzurra ha visto Rebecca Greggio iniziare con il Technical Test, ottenendo un punteggio di 7.194 sul suo Malleret Romulus PS. La media tra il Compulsory Test di ieri e la prova tecnica odierna ha portato a un risultato complessivo di 7.298, che le ha garantito la 13esima posizione nella classifica generale. Questo risultato ha messo in luce la sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazione anche in condizioni di alta pressione. In parallelo, Davide Zanella ha svolto il Technical Test nell’individuale maschile, ottenendo 8.395 con Da Vinci 367, alla longia di Helena Pyka. La media complessiva dei due round è arrivata a 8.255, che gli ha garantito il quinto posto nella classifica e lo ha tenuto in corsa per le posizioni di vertice.

Un’ottima base per il futuro

La prestazione del Pas de Deux ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la coppia azzurra, che ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide del livello più alto. La seconda posizione nel primo round ha aperto le porte a un possibile assalto alle posizioni più prestigiose, con l’obiettivo di difendere e giocarsi fino in fondo le proprie chance nella rassegna iridata di Aachen. La squadra italiana, con Greggio e Zanella al centro, si presenta come una delle più competitive nella specialità, grazie a una combinazione di tecnica, concentrazione e spirito di squadra.

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La prossima prova per Zanella è fissata per sabato 15 agosto con il Free Test dell’individuale maschile, ultima prova della sua competizione. La quinta posizione iniziale lascia aperte molte possibilità, e la sua capacità di adattarsi al nuovo cavallo e alle nuove condizioni di gara potrebbe portare a risultati straordinari. Per Greggio, invece, il focus sarà su una posizione di partenza che le permetterà di migliorare ulteriormente il suo punteggio e di consolidare la sua posizione nella classifica generale. La coppia, con la sua determinazione e la sua tecnica, si prepara a dare il meglio di sé nel prossimo round del Pas de Deux, che si terrà domenica 16 agosto.

La seconda posizione nel primo round è un segnale di forza.

La media complessiva di Zanella si attesta a 8.255.

Rebecca Greggio: 7.194 nel Technical Test, media 7.298

Davide Zanella: 8.395 nel Technical Test, media 8.255

Punteggio del Pas de Deux: 8.724, seconda posizione