Il Rayo Vallecano cerca di mantenere il suo stadio nel quartiere più grande d’Europa

Il tecnico Beñat San José: il quartiere non si lascerà prendere il suo stadio

Il tecnico del Rayo Vallecano, Beñat San José, ha espresso la sua convinzione che il club possa giocare la prima giornata di campionato nel proprio stadio, a Vallecas. «Es muy complejo quitarle su estadio al barrio más grande de Europa», ha dichiarato il tecnico durante la conferenza stampa prima del match contro il Sevilla. L’affermazione sottolinea l’importanza simbolica e culturale del quartiere per la squadra e la sua comunità.

Il club vuole giocare in casa e la tifoseria si senta orgogliosa

San José ha anche sottolineato che per lui, «mantenerci bene in Primera División è un obiettivo molto positivo». Inoltre, ha aggiunto che «se questo ci porta a sognare di più, sarebbe meraviglioso». Tuttavia, ha sottolineato che «per me, ovviamente, è anche importante che la tifoseria si senta orgogliosa del team».

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La pretemporada e la preparazione del gruppo

La pretemporada è stata un periodo di lavoro intenso, con un bilancio positivo e progressivo. «Credo che si sia reafirmata la nostra idea di gioco e che i dettagli tecnici si stanno migliorando», ha spiegato il tecnico. L’attenzione al lavoro quotidiano è stata una priorità, con un gruppo che si è dimostrato concentrato e determinato. «Vedo tutti molto centrati, sapendo che non possiamo permetterci di distaccarci neppure un secondo», ha sottolineato San José.

La squadra è pronta a ogni evenienza

Tra le priorità del club, la posizione del laterale sinistro è al primo posto. «La direzione sportiva ha un scouting molto completo e il mercato, mentre è aperto, non si sa mai cosa può accadere», ha detto il tecnico. La squadra, però, è pronta a ogni evenienza. «Possiamo avere uscite o entrate, ma dobbiamo essere sempre preparati», ha aggiunto San José, che ha espresso la sua soddisfazione per la preparazione del gruppo.

Il Rayo Vallecano, con il suo stadio simbolo del quartiere, cerca di mantenere una connessione forte con la sua comunità. La sfida non è solo sportiva, ma anche sociale e culturale. Il tecnico Beñat San José, con la sua leadership e la sua determinazione, cerca di guidare la squadra verso un futuro positivo, con l’obiettivo di far sentire orgogliosi i tifosi del quartiere più grande d’Europa.

La situazione del stadio rimane un tema cruciale per il club e per la sua comunità. «Es muy complejo quitarle su estadio al barrio más grande de Europa», ha ripetuto San José, sottolineando l’importanza del quartiere per la squadra e per la sua identità. L’affermazione ha suscitato un forte senso di appartenenza e di orgoglio tra i tifosi, che sperano in un futuro in cui il club possa giocare in casa e mantenere la sua connessione con il quartiere.

Il tecnico ha anche espresso la sua soddisfazione per la preparazione del gruppo. «Sono molto contento di come stiamo allenando e di come i giocatori si stanno impegnando», ha detto. L’obiettivo principale, però, è mantenere la squadra in Liga e far sentire orgogliosi i tifosi. «Per me, ovviamente, è importante che la tifoseria si senta orgogliosa del team», ha concluso San José, rafforzando l’idea che il club non si lascerà prendere il suo stadio.