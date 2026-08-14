Nuovi volti in campo per l’Atletico Madrid in amichevole a Marsella

Giocatori dell’Atletico Madrid in campo durante un match amichevole a Marsella, con nuovi volti in squadra

Atletico Madrid chiude la pretemporada con un match amichevole a Marsella

L’Atletico Madrid ha concluso la sua pretemporada con un match amichevole contro l’Olympique de Marsella, in programma alle 17.30 del 14 agosto 2026. L’incontro, disputato al Vélodrome, ha visto l’ingresso di nuovi giocatori in squadra, tra cui Giuliano, Kang-In Lee e Pablo Barrios, che hanno avuto la possibilità di dimostrare le loro qualità in un contesto di gara. L’obiettivo del test è stato quello di mettere in pratica le strategie di Simeone e di preparare la squadra al debutto in Liga contro il Málaga.

Giocatori nuovi e titolarità in vista

Tra i protagonisti del match, Giuliano e Kang-In Lee hanno avuto la possibilità di mostrare le loro capacità in una posizione chiave. Il coreano, già entrato in campo contro il City, ha cercato di consolidare la sua posizione sulla fascia sinistra, mentre Giuliano, in posizione di difensiva, ha avuto la possibilità di giocare da titolare. Pablo Barrios, dopo un periodo di inattività a causa di infortuni, ha fatto il suo ritorno in squadra, con l’obiettivo di rientrare nel gruppo titolare.

La difesa e il centrocampo in formazione

Nella difesa, hanno giocato Oblak in porta, accompagnato da Domínguez, Le Normand, Hancko e Grimaldo, che ha avuto un ruolo importante nella formazione. Al centrocampo, Giuliano, Barrios e Kang-In Lee si sono integrati con Koke, il capitano della squadra. Questa formazione ha permesso all’Atletico di testare diverse combinazioni e di migliorare la coesione tra i giocatori.

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Un’occasione per accumulare esperienza

Il match ha rappresentato un’occasione per i giocatori nuovi di accumulare tempo di gioco e di adattarsi al ritmo della squadra. Grimaldo, Giuliano e Pubill, tutti debuttanti questa stagione, hanno avuto la possibilità di giocare da titolari, con l’obiettivo di consolidare la loro posizione in squadra. L’Atletico, che ha vinto solo una partita in pretemporada, ha usato l’amichevole per testare le strategie e per prepararsi al primo match in Liga. La pretemporada è servita per mettere in pratica le strategie di Simeone.

L’Atletico Madrid ha utilizzato la pretemporada per testare diverse formazioni e per preparare la squadra al debutto in Liga. Il match contro il Marsella ha rappresentato un’occasione per i giocatori nuovi di dimostrare le loro capacità e di integrarsi nel gruppo. L’obiettivo è stato quello di migliorare la coesione e di testare le strategie che Simeone vorrebbe utilizzare nel campionato. L’Atletico, con un record di una vittoria in pretemporada, ha usato l’ultimo test per mettere in pratica le sue scelte tattiche.