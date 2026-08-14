Il falso Ferrari Daytona di Miami e la reazione di Enzo Ferrari

Un falso Ferrari Daytona distrutto da un misil Stinger durante un episodio di Miami Vice, con Enzo Ferrari che reagì con una richiesta legale

Un falso Ferrari Daytona e la fama di Miami Vice

Nel 1984, il personaggio di Sonny Crockett, interpretato da Don Johnson, ha conquistato il pubblico al volante di un Ferrari Daytona GTS che non era mai esistito in realtà. Il coche, inizialmente un Corvette C3 camuffato, è diventato un simbolo della serie tv “Corrupción en Miami”, conosciuta in Italia come “Miami Vice”. La scelta di utilizzare un modello finto fu determinata da un problema di disponibilità e costi elevati dei veri Daytona GTS, che erano rari e costosi. La produzione, nonostante le proteste di Ferrari Norteamérica, ha optato per una replica realizzata da Tom McBurnie e Al Mardekian, che hanno costruito due unità, denominate Car One e Car Four, basate su un Corvette del 1976 e del 1981, rispettivamente.

La replica fu così precisa da ingannare anche i più esperti. I dettagli della carrozzeria, i motori V8 da 350 CV e le casserie automatiche di tre velocità furono riprodotti con cura, tanto che persino il suono del motore fu doppiato per imitare il rombo del V12 originale. Il falso Daytona, però, non rimase solo un simbolo di stile: la sua fama si diffuse in modo esponenziale, raggiungendo anche l’orecchio di Enzo Ferrari, che si sentì offeso dal fatto che il suo emblema fosse utilizzato in modo improprio.

La reazione di Enzo Ferrari e la soluzione trovata

La fama del falso Daytona, che aveva conquistato il pubblico globale, raggiunse anche il mito stesso di Enzo Ferrari. Il fondatore della casa automobilistica italiana, appena informato del caso, reagì con un’azione legale, chiedendo che le riproduzioni fossero immediatamente smontate e non più utilizzate. La produzione, temendo un conflitto giudiziario di grande portata, decise di negoziare con Ferrari. La soluzione fu un accordo in cui la casa automobilistica offrì due Testarossa del 1986 nuovi, in cambio del ritiro del falso Daytona dalle scene. La produzione accettò senza esitare, grazie anche al supporto di Michael Mann, produttore della serie e appassionato di Ferrari.

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La soluzione fu un compromesso tra creatività e rispetto della proprietà intellettuale. I due Testarossa, inizialmente consegnati in nero, furono successivamente dipinti di bianco per migliorare la visibilità in alcune scene notturne. La scelta di sostituire il falso Daytona fu una decisione strategica per evitare un conflitto legale che avrebbe potuto danneggiare la reputazione della serie e della marca.

La fine del falso Daytona e l’episodio più ricordato

La storia del falso Daytona raggiunse il suo climax durante l’emissione della terza stagione di “Miami Vice”, nell’episodio “When Irish Eyes Are Crying”, trasmesso il 26 settembre 1986. In un’operazione di traffico di armi, un misil Stinger sparato a mano distrusse il falso Daytona in modo drammatico, con le telecamere che registravano l’evento. La scena fu così spettacolare che la rete decise di spostare l’episodio all’inizio della stagione, aumentando la sua visibilità. La distruzione del falso Daytona è oggi considerata uno dei momenti più iconici della serie.

Un’epoca di creatività e di sfide legali

La storia del falso Daytona di Miami Vice rappresenta un esempio di come la creatività possa talvolta entrare in conflitto con le regole della proprietà intellettuale. La produzione, pur avendo un forte bisogno di un simbolo visivo per la serie, ha dovuto affrontare le conseguenze di un’azione che, se non gestita con attenzione, avrebbe potuto portare a gravi conseguenze legali. La soluzione trovata, però, dimostra come la collaborazione tra industria e aziende possa portare a risultati positivi, anche in situazioni complesse. La replica del Daytona, pur essendo un’opera di ingegneria e artigianato, ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, diventando un simbolo di un’epoca in cui la televisione e l’automobile si univano per creare un’esperienza unica.