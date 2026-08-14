Sveva Gerevini si conferma in corsa per il record italiano dopo due prove solide all’eptathlon

Sveva Gerevini in azione nei 100 ostacoli durante l’eptathlon ai Campionati Europei 2026 a Birmingham

Sveva Gerevini, multiplista azzurra, si conferma in corsa per il record italiano dopo due prove solide all’eptathlon dei Campionati Europei 2026, in corso a Birmingham. La trentenne cremonese, sesta ai Campionati Europei del 2024 a Roma, ha migliorato il suo personale sui 100 ostacoli, raggiungendo un tempo di 13.16 secondi, un miglioramento di 19 centesimi rispetto al precedente record stabilito a Roma 2024. Con questa prestazione, Gerevini ha ottenuto il settimo tempo assoluto nella sua prova, dimostrando una forma in crescita e una continuità di prestazioni che la pongono in ottima posizione per il record italiano.

Un’ottima prova nei 100 ostacoli e un salto in alto in linea con le aspettative

Dopo il successo nei 100 ostacoli, Gerevini ha risposto presente anche nel salto in alto, dove ha saltato 1.74 metri in seconda prova, confermando una buona progressione. Sebbene abbia commesso alcuni errori durante la fase di lancio, la prestazione è rimasta comunque solida e in linea con le aspettative. La multiplista azzurra si è attestata al nono posto nella classifica generale provvisoria con 2003 punti, in vantaggio di 53 punti rispetto alla tabella di marcia del suo recente record italiano, stabilito a Gotzis il 30 e 31 maggio con 6413 punti totali.

La sua prestazione nei 100 ostacoli ha permesso di eguagliare lo stagionale, pur non raggiungendo la misura successiva a 1.77 metri. Tuttavia, il miglior tempo ottenuto ha confermato una forma in crescita e una capacità di miglioramento costante, fattori chiave per la sua ambizione di battere il record italiano.

Pubblicità

La classifica generale è ancora corta, con la polacca in testa

A Birmingham, dopo due segmenti, la classifica è ancora abbastanza corta, con la polacca Adrianna Sulek-Schubert che guida a quota 2135 punti, con un solo punto di margine sull’irlandese Kate O’Connor. La tedesca Sophie Weissenberg si trova a 61 punti di distanza, mentre la svizzera Annik Kalin, autrice di un tempo di 12.59 secondi nei 100 ostacoli, si attesta a 81 punti. Le neerlandesi Emma Oosterwegel e Sofie Dokter si trovano a 105 e 109 punti, rispettivamente, mentre la spagnola Maria Vicente e la belga Noor Vidts si attestano a 126 punti. Gerevini, con 2003 punti, si trova a 132 punti dal quinto posto, mentre la britannica Katarina Johnson-Thompson si attesta a 141 punti.

La sua posizione nella classifica generale è stabile, ma la concorrenza è forte e la competizione è serrata. La multiplista azzurra, con la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi alle diverse prove, si conferma come una delle candidate più interessanti per il record italiano, un traguardo che potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi. La partecipazione di Gerevini all’eptathlon rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, con un contesto di alta competizione che vede atlete di alto livello in gara. La sua capacità di mantenere un livello di prestazioni elevato in diverse discipline è un aspetto chiave per il suo successo. La multiplista azzurra, con la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi alle diverse prove, si conferma come una delle candidate più interessanti per il record italiano, un traguardo che potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi.