Gregorio Paltrinieri e Fabrizio Antonelli si separano: il futuro del nuoto italiano in vista di Los Angeles 2028

Gregorio Paltrinieri e Fabrizio Antonelli si separano dopo sei anni di collaborazione, il futuro del nuoto italiano in vista di Los Angeles 2028

Gregorio Paltrinieri e Fabrizio Antonelli hanno concluso la loro collaborazione dopo sei anni di lavoro insieme, un periodo che ha segnato alcune delle tappe più importanti della carriera del nuotatore azzurro. La separazione, annunciata il 14 agosto 2026, non è frutto di contrasti ma di una scelta professionale che segna un cambio di rotta per il fondo azzurro. Antonelli, allenatore romano, ha accettato un’importante opportunità in Cina, dove si occuperà dello sviluppo del programma di nuoto in acque libere. La decisione ha spiegato anche l’assenza di Paltrinieri dai festeggiamenti della squadra azzurra dopo gli Europei 2026.

Un percorso condiviso di crescita e successi

La collaborazione tra Paltrinieri e Antonelli ha iniziato nel maggio 2020, portando con sé un sodalizio durato sei anni. Durante questo periodo, il nuotatore ha vinto 4 medaglie olimpiche, 13 titoli mondiali e 16 europei, oltre a record di rilievo. La relazione si è sviluppata in modo reciproco, con entrambi che hanno cresciuto non solo tecnicamente ma anche umanamente. Antonelli ha sottolineato il valore di questa esperienza, definendola un “scambio reciproco” che ha contribuito al suo sviluppo come allenatore e come persona. La fine del rapporto non modifica gli obiettivi di fondo per Paltrinieri. Il nuotatore, che ha 31 anni, non sembra intenzionato a rallentare. Ha confermato la volontà di partecipare alla sua quinta Olimpiade consecutiva, un traguardo straordinario per una carriera già entrata nella storia del nuoto italiano.

Un futuro da definire per Paltrinieri

La fine del rapporto con Antonelli rappresenta un momento cruciale per Paltrinieri, che dovrà affrontare una nuova fase della carriera con un allenatore da individuare. La Federazione Italiana Nuoto è già al lavoro per riorganizzare il gruppo azzurro e definire la nuova struttura tecnica. La scelta del nuovo allenatore sarà particolarmente delicata, considerando il livello raggiunto da Paltrinieri e gli appuntamenti che lo attendono nei prossimi anni, tra cui i Mondiali di Budapest 2027 e i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

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Il campione azzurro punta a costruire un nuovo percorso dopo la separazione. La sfida sarà trovare la figura capace di raccogliere l’eredità tecnica di Antonelli senza limitarsi a replicarne il lavoro. Il nuovo progetto dovrà accompagnarlo verso Budapest 2027 e, soprattutto, verso Los Angeles 2028. Il futuro di Paltrinieri potrebbe inoltre proseguire nel mondo dello sport anche dopo la conclusione della carriera agonistica. Non ha escluso la possibilità di assumere un ruolo dirigenziale, una volta appeso il costume al chiodo. Per ora, però, la priorità resta la vasca e il cronometro. La sua carriera, che ha visto la collaborazione con Antonelli, si prepara a un nuovo capitolo, con obiettivi alti e sfide significative.

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