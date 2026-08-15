Daniil Medvedev annuncia il nuovo tecnico Andrey Golubev dopo un periodo di transizione nel suo staff

Daniil Medvedev ha reso noto il nome del suo nuovo tecnico, Andrey Golubev, dopo un periodo di riflessione e cambiamenti nel suo staff. L’annuncio è arrivato attraverso il canale YouTube russo БОЛЬШЕ, con Medvedev che ha sottolineato l’importanza della collaborazione e della comprensione reciproca tra lui e il nuovo allenatore. L’esperienza con il tecnico russo, che ha già vissuto un periodo di lavoro con Medvedev, rappresenta una scelta strategica per affrontare la fase successiva della sua carriera.

Un cambio di rotta dopo un anno di lavoro

Medvedev ha spiegato che la decisione di cambiare tecnico è maturata nel corso dell’ultimo anno, durante il quale ha sperimentato diversi approcci per migliorare le sue prestazioni. Dopo aver interrotto il rapporto con Thomas Johansson, il russo ha scelto di affidarsi a una figura conosciuta e con una solida esperienza nel tennis professionistico. Golubev, ex numero 33 del ranking ATP, è stato selezionato per la sua capacità di comprendere le dinamiche del gioco e di supportare Medvedev in un momento di transizione. Per Medvedev, il nuovo tecnico rappresenta una nuova avventura, un’opportunità per ripartire con un approccio diverso. L’esperienza con Golubev, che è la prima per il tecnico, è vista come un’opportunità per entrambi di crescere e migliorare. Medvedev ha anche sottolineato che il rapporto si basa su una conoscenza consolidata nel tempo, fatta di incontri, conversazioni e reciproca stima.

Un momento di transizione per Medvedev

La decisione di cambiare tecnico arriva in un momento in cui Medvedev ha affrontato una serie di sfide sul campo, tra cui una pesante battuta d’arresto al Roland Garros contro Adam Walton e un’eliminazione al terzo turno a Wimbledon. Nonostante i risultati non sempre positivi, il russo ha cercato di trovare nuove vie per migliorare la sua performance, anche attraverso un cambio di approccio nel team di supporto. Medvedev ha espresso fiducia nel nuovo tecnico, sottolineando l’importanza della collaborazione e della reciprocità. L’esperienza con Golubev, che è la prima per il tecnico, è vista come un’opportunità per entrambi di crescere e migliorare. Medvedev ha anche sottolineato che il rapporto si basa su una conoscenza consolidata nel tempo, fatta di incontri, conversazioni e reciproca stima.

Pubblicità

Il nuovo tecnico, Andrey Golubev, si unisce a Medvedev in un momento di transizione, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nel circuito ATP. La collaborazione, ancora agli inizi, si basa su una fiducia reciproca e su una comprensione del momento in cui si trova il giocatore russo. Medvedev ha espresso la speranza che questa partnership possa portare risultati positivi e un miglioramento nella sua prestazione sul campo.

Medvedev ha annunciato il nuovo tecnico Andrey Golubev attraverso il canale YouTube russo.

La decisione è maturata dopo un anno di lavoro e una serie di sfide sul campo.

Il rapporto tra Medvedev e Golubev si basa su una conoscenza consolidata e una fiducia reciproca.