Cobolli e Kecmanovic in campo a Cincinnati, il match in tv oggi alle 17

Match tra Cobolli e Kecmanovic a Cincinnati, diretta in tv oggi alle 17

Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic si sfidano oggi, sabato 15 agosto, al Cincinnati Open 2026. La partita, in programma alle ore 17:00 italiane sul Grandstand del Lindner Family Tennis Center, è uno degli appuntamenti più attesi del torneo. Cobolli, testa di serie numero 7, ha beneficiato di un bye al primo turno e debutta direttamente in questa fase della competizione. Kecmanovic, invece, ha già giocato al campo di Cincinnati, superando all’esordio l’argentino Ugo Carabelli con un convincente 6-3, 6-3. La sfida è particolarmente interessante per il bilancio dei precedenti: Cobolli conduce 2-1 negli scontri diretti disputati nel circuito maggiore, e ha vinto entrambi gli ultimi confronti andati in scena nei mesi scorsi. Un dato che può rappresentare un’importante iniezione di fiducia per l’azzurro, anche considerando la sua capacità di esprimersi ad alto livello sulle superfici rapide.

La diretta tv e streaming del match

La copertura televisiva della sfida Cobolli-Kecmanovic sarà garantita da Sky Sport Tennis (canale 203), mentre in streaming sarà possibile seguire la partita su SkyGo, NOW e su Tennis TV. Il match è il primo sul Grandstand, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. Dopo il confronto tra i due tennisti, seguiranno altri match di interesse, tra cui il confronto tra Boulter (GBR) e S. Waltert (SUI), non prima delle 19:00 italiane. Al termine del programma del sabato, si passerà al resto del tabellone, con sfide come quella tra Jodar (ESP) e Shapovalov (CAN), in programma non prima delle 02:30 italiane di domenica 16 agosto.

La partita tra Cobolli e Kecmanovic è un momento chiave per il tennista azzurro, che cerca di confermare la sua forma in un torneo di alto livello. La diretta tv e in streaming offrirà agli appassionati l’opportunità di seguire in tempo reale le sfide più importanti del torneo, con un programma che si preannuncia intenso e coinvolgente.

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Il programma completo del sabato

Oltre al match tra Cobolli e Kecmanovic, il programma del sabato al Cincinnati Open 2026 include anche la sfida tra Boisson (FRA) e Bencic (SUI), in programma non prima delle 19:00 italiane. Altri match di interesse includono il confronto tra Noskova (CZE) e K. Boulter (GBR), non prima delle 19:00 italiane, e il match tra Waltert (SUI) e Pegula (USA), in programma non prima delle 01:00 italiane di domenica 16 agosto. La copertura televisiva e in streaming permetterà a tutti i tifosi di seguire in diretta le partite più importanti del torneo.

Il Cincinnati Open 2026 rappresenta un’importante occasione per i tennisti italiani, con Cobolli che cerca di confermare la sua forma in un torneo di alto livello. La partita contro Kecmanovic è un test importante per il campione azzurro, che ha già dimostrato la sua capacità di competere su superfici rapide. La partita tra Cobolli e Kecmanovic è uno degli appuntamenti più attesi del torneo, con un’importanza particolare per il tennista italiano. La diretta tv e in streaming offrirà agli appassionati l’opportunità di seguire in tempo reale le sfide più interessanti del torneo, con un programma che si preannuncia intenso e coinvolgente.