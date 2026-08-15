Giocatore in azione durante un allenamento, ultimatum per il trasferimento

Il trasferimento del giocatore Julián è stato fissato a breve, con un ultimatum che si avvicina. La data di scadenza per il trasferimento è fissata al 15 agosto 2026, con un aggiornamento alle ore 08:33. La notizia è stata condivisa da diversi media internazionali, tra cui Mundo Deportivo, Sport, As, L’Esportiu, La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, A Bola e O Jogo. Tutti i media hanno confermato l’aggiornamento alle ore 08:33 del 15 agosto 2026.

Ultimatum per il trasferimento di Julián

Julián, attualmente in prestito a una squadra di Serie A, ha ricevuto un ultimatum per il suo futuro. La scadenza per il trasferimento è fissata al 15 agosto 2026, con un aggiornamento alle ore 08:33. La notizia è stata condivisa da diversi media internazionali, tra cui Mundo Deportivo, Sport, As, L’Esportiu, La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, A Bola e O Jogo. Tutti i media hanno confermato l’aggiornamento alle ore 08:33 del 15 agosto 2026.

Le ultime notizie sul futuro di Julián

Le ultime notizie sul futuro di Julián indicano che il giocatore è in cerca di un nuovo club. La scadenza per il trasferimento è fissata al 15 agosto 2026, con un aggiornamento alle ore 08:33. La notizia è stata condivisa da diversi media internazionali, tra cui Mundo Deportivo, Sport, As, L’Esportiu, La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, A Bola e O Jogo. Tutti i media hanno confermato l’aggiornamento alle ore 08:33 del 15 agosto 2026.

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Il giocatore Julián, attualmente in prestito a una squadra di Serie A, ha ricevuto un ultimatum per il suo futuro. La scadenza per il trasferimento è fissata al 15 agosto 2026, con un aggiornamento alle ore 08:33. La notizia è stata condivisa da diversi media internazionali, tra cui Mundo Deportivo, Sport, As, L’Esportiu, La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, A Bola e O Jogo. Tutti i media hanno confermato l’aggiornamento alle ore 08:33 del 15 agosto 2026. La data di scadenza per il trasferimento di Julián è fissata al 15 agosto 2026, con un aggiornamento alle ore 08:33. La notizia è stata condivisa da diversi media internazionali, tra cui Mundo Deportivo, Sport, As, L’Esportiu, La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, A Bola e O Jogo. Tutti i media hanno confermato l’aggiornamento alle ore 08:33 del 15 agosto 2026.

La scadenza per il trasferimento di Julián è fissata al 15 agosto 2026.

La notizia è stata condivisa da diversi media internazionali, tra cui Mundo Deportivo, Sport, As, L’Esportiu, La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Times, A Bola e O Jogo. Tutti i media hanno confermato l’aggiornamento alle ore 08:33 del 15 agosto 2026.

Il giocatore è in cerca di un nuovo club.