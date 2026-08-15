Scottie Scheffler domina il secondo round al St.Jude FedEx Championship

Scottie Scheffler in campo durante il secondo round del St.Jude FedEx Championship, con un punteggio di -11

Un’altra prova di forza per il numero uno del mondo

Scottie Scheffler ha confermato la sua leadership al secondo round del St.Jude FedEx Championship, con un record di -11 (129 colpi) che lo distanzia di tre lunghezze dai principali inseguitori. Il golfista statunitense, numero uno del Official World Golf Ranking, ha dimostrato una capacità di fuga incontenibile, guadagnando tre colpi di margine sul norvegese Viktor Hovland e sul sudcoreano Im Sungjae.

Il numero uno del mondo cambia marcia e scappa via

Nel corso della seconda tornata, Scheffler ha messo in mostra una performance di alto livello, piazzando un super round da -9. Il trentenne di Ridgewood ha realizzato ben 11 birdie e commesso solo due bogey, dimostrando una concentrazione e una precisione senza pari. Questo risultato lo ha visto salire in testa alla classifica, con un vantaggio significativo rispetto ai suoi avversari.

La classifica si stringe ma Scheffler resta leader

La classifica, ridotta ai migliori 70 della FedEx list al termine della regular season, vede Scheffler in testa con un punteggio di -11. Al suo seguito si trovano giocatori di alto livello come Ludvig Aberg, che si piazza a -7 in quinta posizione, e Tommy Fleetwood, Nico Echavarria, Brian Harman e Jordan Spieth, tutti a -6. Al nono posto, con un punteggio di 5, si trovano il canadese Sudarshan Yellamaraju e i giocatori statunitensi Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Jake Knapp e Keith Mitchell.

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37 golfisti raggiungono punteggi al disotto del par

La competizione, che si svolge sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis (Tennessee, Stati Uniti d’America), ha visto 37 golfisti raggiungere punteggi al disotto del par, dimostrando un livello di gioco elevato. La sfida tra i migliori del PGA Tour è tutt’altro che conclusa, e il terzo round potrebbe rivelarsi decisivo per il destino del campione in carica.

Nel pomeriggio italiano spazio al terzo round che ci dirà di più sulle ambizioni di successo dello statunitense e sulle possibilità di una eventuale rimonta di qualche inseguitore. Scheffler, che ha vinto l’ultima competizione, il The American Express, a distanza di quasi sette mesi, vuole tornare a aggiudicarsi un torneo. La sua performance al secondo round ha reso evidente la sua determinazione a mantenere il vantaggio e a portare a casa un altro successo.

La classifica corta alle spalle di Scheffler con 37 golfisti capaci di virare a metà gara con punteggi al disotto del par. L’americano guida la classifica con lo score di -11 (129 colpi) e colleziona tre lunghezze di vantaggio sul norvegese Viktor Hovland e sul sudcoreano Im Sungjae. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking cambia marcia e scappa via guadagnando tre colpi di margine sui suoi più immediati inseguitori.

Con il terzo round in programma, il focus si sposterà sulle ambizioni di successo dello statunitense e sulle possibilità di una rimonta da parte degli inseguitori. La sua performance al secondo round ha reso evidente la sua determinazione a mantenere il vantaggio e a portare a casa un altro successo.

La competizione, che si svolge sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis (Tennessee, Stati Uniti d’America), ha visto 37 golfisti raggiungere punteggi al disotto del par, dimostrando un livello di gioco elevato. La sfida tra i migliori del PGA Tour è tutt’altro che conclusa, e il terzo round potrebbe rivelarsi decisivo per il destino del campione in carica.