Falcao sceglie Panama per la famiglia e parla del futuro nel calcio

Falcao annuncia di vivere a Panama e parla del futuro nel calcio, con focus su famiglia e progetti futuri

Un futuro in famiglia e in Panama

Radicalmente cambiata la vita di Radamel Falcao, ex attaccante colombiano, che ha annunciato di vivere a Panama insieme alla sua famiglia. L’annuncio, fatto durante una visita al Paese centroamericano, ha suscitato interesse tra i tifosi e i media. L’attaccante, 40 anni, ha spiegato che la scelta di trasferirsi in Panama è legata a un piano familiare che aveva iniziato a organizzare mesi fa. “L’ho fatto per la mia famiglia, ho cinque figli e ho bisogno di tempo per organizzarmi”, ha detto Falcao, sottolineando che la decisione non è stata presa di fretta.

La scelta di Panama non è casuale

La scelta di vivere a Panama è stata resa pubblica durante un evento sportivo a La Chorrera, dove Falcao ha partecipato come ospite. L’attaccante ha spiegato che la decisione è legata a un progetto familiare che aveva iniziato a pianificare da tempo. “Non è facile, ma è necessario per la mia famiglia”, ha aggiunto. L’attaccante, che ha lasciato la squadra Millonarios al termine del primo semestre del 2026, ha anche menzionato la sua recente esperienza come commentatore durante la Coppa del Mondo, che ha contribuito a chiarire la sua decisione.

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Un futuro non definito

Nonostante la scelta di vivere a Panama, Falcao non ha annunciato un ritiro definitivo dal calcio. L’attaccante, che non ha giocato un match ufficiale da maggio, ha spiegato che il suo futuro nel calcio è ancora in sospeso. “Non ho ancora deciso se farò un ritiro o se tornerò a giocare”, ha detto. L’attaccante ha anche riconosciuto che ci sono porte aperte per un possibile ritorno in campo, ma ha sottolineato che la priorità è il benessere della sua famiglia.

Opportunità in Panamá

La presenza di Falcao a Panama ha suscitato interesse per il mercato locale, in particolare per il San Francisco FC. L’attaccante ha però chiarito che non c’è un accordo contrattuale in atto e che la sua partecipazione al calcio non è la priorità immediata. “Ho parlato con dirigenti e ho visto porte aperte, ma la priorità è la famiglia”, ha detto. L’attaccante ha anche menzionato la sua vicinanza al club ‘monje’ durante il derby locale, che ha alimentato le aspettative dei tifosi.

Un futuro in pausa

Con la decisione di vivere a Panama, il futuro calcistico di Falcao rimane in pausa. L’attaccante ha spiegato che il suo progetto familiare richiede tempo e che non è ancora pronto a prendere decisioni definitive. “Non ho fretta, ho bisogno di tempo per organizzarmi”, ha detto. L’attaccante, che ha vissuto un periodo di inattività dopo la sua partenza da Millonarios, ha anche riconosciuto che la sua carriera è in fase di transizione. “Non ho ancora deciso se farò un ritiro o se tornerò a giocare”, ha concluso Falcao, lasciando aperte tutte le possibilità.