Matteo Arnaldi si ferma a Cincinnati, sconfitto da Landaluce in tre set

Matteo Arnaldi e Martin Landaluce giocano un match in tre set a Cincinnati

Matteo Arnaldi ha concluso il suo debutto al torneo ATP di Cincinnati con una sconfitta contro lo spagnolo Martin Landaluce, in tre set. La partita, valevole per i trentaduesimi del torneo, si è svolta in due ore e trentaquattro minuti e ha visto l’azzurro, dopo un inizio promettente, cedere alla distanza. Landaluce, con un gioco solido e una serie di break, ha portato a casa la vittoria per 6-4, 4-6, 6-4, mettendo in mostra una prestazione di qualità. Arnaldi, pur mettendo a referto ventisette vincenti, ha incappato in quarantatré errori gratuiti, limitando così le sue possibilità di rimonta.

Un match a ritmo elevato

La partita ha visto un andamento a scacchi, con entrambi i giocatori alternando momenti di controllo e pressione. Landaluce, grazie a un rovescio lungo efficace, ha sfruttato le opportunità per operare diversi break, tra cui il decisivo 5-4 nel terzo set. Arnaldi, pur dopo aver annullato due palle dello 0-1, ha mostrato una buona resistenza, ma non è riuscito a mantenere il controllo del match. Il ligure ha difeso il servizio di apertura, ma non ha potuto evitare la sconfitta, terminando la sua prestazione con otto ace e un tasso di prime al 52%.

La svolta arriva nel quinto gioco, quando Landaluce, alla quinta opportunità complessiva, ha operato il break del 3-2 e lo ha consolidato con il punto del 4-2. Il tennista spagnolo ha continuato a spingere, strappando nuovamente il servizio al rivale per il 5-2 e, dopo averne contenuto il ritorno sul 5-4, ha timbrato il definitivo 6-4 sul diritto fuori misura di Arnaldi. Il sanremese, pur con un’ottima percentuale di prime al 52%, ha commesso quattro doppi falli, limitando la sua capacità di mantenere il controllo.

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Un debutto che non convince

Il match ha visto un’alternanza di vantaggi, con Landaluce che ha sfruttato le sue qualità per prendere il controllo del gioco. Il terzo set, in particolare, ha visto un’alternanza di break, con Arnaldi che ha tentato di rimontare ma non ha potuto sconfiggere il rivale. Il tennista italiano ha messo a referto ventisette vincenti, ma ha commesso quarantatré errori gratuiti, limitando così la sua capacità di mantenere il controllo. La reazione dello spagnolo però è fulminea e porta al 2-2. Il sanremese prova il nuovo allungo quando strappa il servizio all’avversario per il 4-2. Lo spagnolo torna però sotto e completa la rimonta con l’ace del 4-4. Landaluce sfrutta il rovescio lungo del rivale per operare il break del 5-4, commette doppio fallo sul primo match point e firma il definitivo 6-4 sul diritto fuori misura di Arnaldi.

Il match ha visto anche un momento di tensione, con la pioggia che ha imposto la sospensione del gioco sull’1-1 15-40, con due palle break a disposizione del numero sessantasette del ranking ATP. Alla ripresa, Arnaldi ha messo fuori il diritto e ha consegnato il break del 2-1 al rivale, ma il tennista italiano ha reagito con prontezza, strappando il servizio al giovane spagnolo per il 2-2. Il duello ha continuato nel rispetto dei turni di battuta, fino alla volata finale, dove Arnaldi ha inanellato un parziale di otto punti consecutivi, permettendogli di rimettere il confronto in parità.

Nonostante l’impegno, Arnaldi non è riuscito a vincere il match, che ha visto Landaluce sfruttare al meglio le sue opportunità e chiudere la partita con un 6-4 sul diritto fuori misura dell’azzurro. Il tennista italiano ha commesso quattro doppi falli e ha servito il 52% di prime, ma non ha potuto evitare la sconfitta. Il prossimo turno vedrà Landaluce sfidare il vincitore della sfida Djokovic-Tirante, un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo del torneo.