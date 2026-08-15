José Bordalás: “No nos tratan de la misma manera”

Tecnico del Getafe José Bordalás durante un match contro l’Alavés, critica il trattamento ingiusto ricevuto

Un’espulsione che ha condizionato il match

Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Alavés, José Bordalás ha espresso la sua frustrazione durante la conferenza stampa. Il tecnico del Getafe ha sottolineato come l’espulsione di Kiko Femenía abbia condizionato significativamente il risultato. “Venivamo con molto entusiasmo, volevamo ottenere un buon risultato, ma l’espulsione ha cambiato la partita”, ha detto. L’espulsione, avvenuta nel primo tempo, ha messo a repentino svantaggio la squadra, riducendo il numero di giocatori a disposizione e limitando le possibilità di reazione.

Il trattamento ingiusto ha colpito la squadra

Bordalás ha espresso la sua insoddisfazione per il modo in cui la squadra è stata trattata durante la partita. “Non ci tratta ugualmente come a altre squadre”, ha sottolineato. Il tecnico ha spiegato come, fin dall’inizio, le squadre avversarie abbiano reagito in modo diverso alle falle. “La prima volta che abbiamo commesso una fallo, ci hanno dato una cartellino giallo, e lo stesso è successo per la seconda volta. Non abbiamo avuto la stessa considerazione di altre squadre”, ha detto. Questo atteggiamento, secondo Bordalás, ha influito negativamente sulle prestazioni del Getafe.

Un processo di miglioramento in atto

Il tecnico ha anche riconosciuto che il team ha subito alcuni cambiamenti, ma ha sottolineato che si tratta di un processo. “Abbiamo avuto giocatori importanti che sono usciti, non solo Milla, Arambarri e Juan Iglesias. Ora dobbiamo pensare a come costruire la squadra che abbiamo”, ha detto. Bordalás ha anche espresso la sua soddisfazione per il fatto che il Getafe abbia continuato a giocare nonostante l’espulsione. “Hanno continuato a competere, forse abbiamo avuto un atteggiamento troppo coraggioso, ma non possiamo fare niente per questo”, ha commentato. La concentrazione si sposta su Europa League

Il tecnico ha anche spiegato che il Getafe dovrà concentrarsi su Europa League, visto che la squadra si è già messa in gioco per la competizione continentale. “Ora dobbiamo chiudere questo capitolo e concentrarci sulla prossima partita. Il match contro l’Alavés è storia, dobbiamo prepararci per il prossimo match del giovedì”, ha detto. Bordalás ha anche sottolineato che l’Alavés è un avversario difficile, visto che ha superato due eliminatorie e non è un avversario da sottovalutare.

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Un messaggio al vestuario

Durante la conferenza stampa, Bordalás ha anche rivolto un messaggio al vestuario. “C’è stato molto da migliorare, è il primo incontro. Poteva succedere, ma non era nel nostro piano perché il team ha iniziato bene. È una pena che sia successo”, ha detto. Il tecnico ha riconosciuto che la squadra ha subito un danno, ma ha anche espresso la sua fiducia nel fatto che possa migliorare. “Non a tutti piace perdere, ma dobbiamo accettarlo e cercare di migliorare”, ha concluso.