Al-Nassr vince 3-0 contro Al-Fateh nel primo match senza Ronaldo, con gol di Angelo, Joao Felix e Samú Costa

Al-Nassr apre la stagione con vittoria netta senza Cristiano

Il campione del Saudi Pro League, Al-Nassr, ha aperto la stagione con un successo netto contro Al-Fateh, vincendo 3-0 nel primo incontro senza Cristiano Ronaldo. Il risultato, ottenuto grazie a tre reti segnate da Angelo, Joao Felix e Samú Costa, conferma la solidità del team anche in assenza del portoghese. La partita, giocata in casa, ha visto il team di Postecoglu dimostrare una superiorità tecnica e tattica, nonostante i tentativi degli avversari di limitare i danni.

Joao Felix conferma il suo valore

Joao Felix, premiato come miglior giocatore della scorsa stagione, ha dato il suo contributo decisivo con un gol di grande qualità, ricordando le capacità di un grande attaccante. Il portoghese, guidato da un’ottima difesa, ha messo in mostra la sua capacità di creare giocate di alto livello. Il suo secondo gol, realizzato con una giocata simile a quella di Maradona, ha messo in chiaro la sua importanza per il team.

Samú Costa firma la goleada in esordio

Samú Costa, in campo per la prima volta con il club, ha dato il suo contributo con un gol di grande impatto. Il portoghese, entrato in campo nella seconda parte, ha sfruttato un’occasione dentro l’area per battere la porta avversaria con un tiro raso e potente. Il suo gol ha completato la vittoria, chiudendo il match con un risultato che ha lasciato i tifosi del team estremamente soddisfatti. Al-Fateh cerca di limitare i danni

Nonostante l’ottima prestazione di Al-Nassr, i giocatori di Al-Fateh hanno tentato di ridurre il divario. I visitanti, che hanno iniziato con un’intensità elevata, hanno cercato di limitare i danni, ma non hanno riuscito a trovare il gol. Ayman, uno dei migliori in campo per i padroni di casa, ha avuto un’occasione da fuori area, ma il suo tiro è andato a lato.

Pubblicità

La vittoria di Al-Nassr, senza il suo leader Cristiano Ronaldo, ha dato un segnale positivo per la stagione. Il team, che punta a difendere il titolo, ha dimostrato di essere in grado di vincere anche in assenza del portoghese. La prestazione di Joao Felix e Samú Costa ha messo in mostra la forza del team, che si prepara a un campionato in cui la lotta per il titolo sarà intensa. La partita ha visto Al-Nassr dominare gran parte del match, con un gioco fluido e una difesa solida. I giocatori di Al-Fateh, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a trovare il gol. La vittoria conferma la continuità del team, che si appresta a un campionato in cui la lotta per il titolo sarà serrata.