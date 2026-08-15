Medaglie azzurre agli Europei di atletica: Fortunato e Mihai si aggiudicano l’argento, Cosi il bronzo

Atleti azzurri in azione durante la mezza maratona agli Europei di atletica

Agli Europei di atletica a Birmingham, l’Italia ha ottenuto diversi successi, tra cui due argenti e un bronzo. Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai hanno conquistato l’argento nella mezza maratona, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. L’azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l’ucraina Olyanovska, che ha completato la prova in 1.31’07. Il pugliese Massimo Stano ha vinto l’oro nella maratona di marcia, superando lo spagnolo Miguel Ángel López. La spagnola Maria Perez ha conquistato l’oro, mentre il francese Quinion ha ottenuto il bronzo. Antonella Palmisano ha raggiunto il quinto posto.

Successi nella mezza maratona

Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai hanno ottenuto l’argento nella mezza maratona, con Mihai che ha completato la prova in 1.31’04”. L’azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l’ucraina Olyanovska, che ha completato la prova in 1.31’07. Il pugliese Massimo Stano ha vinto l’oro nella maratona di marcia, superando lo spagnolo Miguel Ángel López. La spagnola Maria Perez ha conquistato l’oro, mentre il francese Quinion ha ottenuto il bronzo. Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo nella mezza maratona, mentre Antonella Palmisano ha raggiunto il quinto posto. L’Italia ha mostrato una buona performance in diversi eventi, con medaglie in più discipline. La spagnola Maria Perez ha vinto l’oro, mentre il francese Quinion ha ottenuto il bronzo. Quinto posto per Riccardo Orsoni.

Altri successi azzurri

La competizione ha visto l’Italia rappresentata da atleti di alto livello, con risultati significativi in diversi eventi. L’azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l’ucraina Olyanovska, che ha completato la prova in 1.31’07. Il pugliese Massimo Stano ha vinto l’oro nella maratona di marcia, superando lo spagnolo Miguel Ángel López. La spagnola Maria Perez ha conquistato l’oro, mentre il francese Quinion ha ottenuto il bronzo.

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Con due argenti e un bronzo, l’Italia ha dimostrato una buona presenza agli Europei di atletica. Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai hanno ottenuto l’argento nella mezza maratona, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. Massimo Stano ha vinto l’oro nella maratona di marcia, superando lo spagnolo Miguel Ángel López. La spagnola Maria Perez ha conquistato l’oro, mentre il francese Quinion ha ottenuto il bronzo. Antonella Palmisano ha raggiunto il quinto posto. L’Italia ha ottenuto diversi successi, con medaglie in più discipline. La performance azzurra ha visto l’azzurra vincere il duello finale sul traguardo con l’ucraina Olyanovska, che ha completato la prova in 1.31’07.

Con due argenti e un bronzo, l’Italia ha dimostrato una buona presenza agli Europei di atletica. L’azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l’ucraina Olyanovska, che ha completato la prova in 1.31’07. Il pugliese Massimo Stano ha vinto l’oro nella maratona di marcia, superando lo spagnolo Miguel Ángel López. La spagnola Maria Perez ha conquistato l’oro, mentre il francese Quinion ha ottenuto il bronzo.