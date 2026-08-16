Alex Palou si trova in un guaio inaspettato dopo cadere nella trappola di Markham

Alex Palou in difficoltà durante la gara di Markham, con un incidente che lo mette in una posizione difficile

Alex Palou ha vissuto un momento inaspettato durante la gara di Markham, dove ha perso la posizione di classifica a causa di un errore durante la sessione di qualificazione. Il pilota ha iniziato la giornata con un tempo eccezionale, ma un incidente ha causato una bandiera rossa che ha compromesso il suo risultato. Palou, che aveva il potenziale per ottenere un buon piazzamento, si è visto condannato a un 12° posto, un risultato ben diverso da quanto inizialmente previsto.

Un errore inaspettato che ha cambiato la classifica

Durante la sessione del Fast 12, Palou aveva registrato un tempo di 1:13.8, che lo avrebbe portato al Fast 6 e alla possibilità di contendersi la pole position. Tuttavia, ha deciso di spingere ulteriormente, causando un incidente che ha provocato una bandiera rossa. Questo ha cancellato due delle sue migliori giri, portandolo a un piazzamento inaspettato. Il pilota ha riconosciuto il suo errore, dicendo che ha forzato troppo e che è stato un fallo totalmente suo. Il pilota ha riconosciuto il suo errore, dicendo che ha forzato troppo e che è stato un fallo totalmente suo.

La gara si complica con un circuito difficile

Il circuito di Markham ha presentato sfide significative, con un’alta probabilità di incidenti. I piloti hanno dovuto cercare di registrare un buon tempo fin da subito per evitare problemi con le bandiere rosse, specialmente durante la sessione di gruppi. Palou ha iniziato con una buona performance, ma il suo tentativo di migliorare il tempo lo ha portato a un incidente. La situazione si è complicata ulteriormente quando un altro pilota, Caio Colet, ha causato una bandiera rossa, costringendo Palou a fare una giro a tutta velocità.

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Nonostante l’incidente, Palou ha riuscito a salvare la sua posizione iniziale, ottenendo un tempo di 1:14.098, il migliore del fine settimana. Tuttavia, non è riuscito a ripetere il risultato, e si è visto relegato al 12° posto. La sua squadra, Ganassi, ha espresso fiducia nel suo potenziale, ma la gara di domani sarà un test importante per il pilota. La posizione di partenza non è ideale, ma Palou ha già iniziato a pensare a come recuperare posizioni durante la gara.

La posizione di partenza non è ideale, ma Palou ha già iniziato a pensare a come recuperare posizioni durante la gara. Kirkwood, anch’egli in difficoltà, si è visto relegare al 14° posto, una posizione simile a quella di Palou. La gara di domani sarà un’ulteriore prova per entrambi, con un circuito che potrebbe diventare un impegno ancora maggiore durante la gara. La squadra di Palou ha espresso fiducia nel suo potenziale, ma la gara di domani sarà un test importante per il pilota. Nonostante l’incidente, Palou ha dimostrato di essere un pilota in grado di reagire e trovare soluzioni. La sua capacità di adattarsi alle situazioni difficili sarà cruciale per il futuro. La gara di domani sarà un’ulteriore prova per il pilota, che dovrà affrontare una partenza difficile e un circuito complicato.

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