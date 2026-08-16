Lucía Jiménez, capitana con genetica di campione

Capitana spagnola di hockey, Lucía Jiménez, si prepara al Mondiale con la sua famiglia e la sua storia di successo

Una carriera costruita con passione e dedizione

Lucía Jiménez, capitana della selezione spagnola di hockey, si prepara al Mondiale con la consapevolezza di aver costruito una carriera basata su passione, dedizione e una famiglia che la sostiene. La sua storia inizia fin da bambina, quando i suoi genitori le hanno iscritto al hockey su prato al liceo madrileño Valdeluz, vicino a casa. Lì, ha trovato il suo destino, grazie a una tradizione sportiva radicata nella sua famiglia. Il padre, un atleta olímpico, e la madre, una sportiva polifonica, hanno plasmato un ambiente in cui il sport è parte integrante della vita.

La sua carriera è iniziata con un’esperienza unica

Lucía ha iniziato a giocare con la squadra junior nel 2014, quando ha debutato contro la squadra belga a Barcellona. Fu la prima volta che giocava come centrocampista, un ruolo che le ha dato una prospettiva diversa sul gioco. Il suo primo esordio con la squadra assoluta è avvenuto nel 2016, durante i Giochi Olimpici di Rio. Ricorda come se fosse ieri il momento in cui è stata convocata, un’esperienza che le ha dato una spinta iniziale.

Una famiglia che la sostiene e la spinge

La famiglia Jiménez è un pilastro nella vita di Lucía. Su padre, un atleta olímpico, e la madre, una sportiva polifonica, hanno creato un ambiente in cui il sport è parte integrante della vita. La sorella Paula, anche lei giocatrice di hockey, è un punto di riferimento per lei. Hanno giocato insieme in diverse squadre, tra cui il Sanse Complutense, e hanno vinto il bronzo europeo nel 2025. La sua decisione di tornare in Spagna ha portato risultati

Dopo aver giocato in Germania, Lucía ha scelto di tornare in Spagna per giocare con la sorella. Questa decisione ha portato a un miglioramento significativo del suo gioco e ha contribuito al successo della squadra. Con la squadra del Sanse Complutense, ha vinto due lighe e ha raggiunto la seconda posizione nella Euro Hockey League.

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Un cammino verso il Mondiale

Oggi, Lucía si prepara al Mondiale, un evento che rappresenta l’apice della sua carriera. La squadra spagnola, conosciuta come le “Redsticks”, è in ottima forma e si presenta al Mondiale come la sesta miglior squadra al mondo. La squadra ha vinto il bronzo europeo nel 2025 e ha vinto il bronzo mondiale a Londra nel 2018. La squadra si prepara con fiducia

La squadra si prepara al Mondiale con fiducia e con la consapevolezza di aver raggiunto un livello elevato. La capitana, Lucía, ha espresso la sua fiducia nel team e nel loro potenziale. La squadra, che si qualificherà per il Mondiale di Los Angeles 2028, è pronta a dare il meglio di sé.

Un futuro promettente

Lucía Jiménez, con la sua passione e la sua dedizione, rappresenta un futuro promettente per il hockey spagnolo. La sua carriera, costruita con la collaborazione della sua famiglia e con il supporto della squadra, è un esempio di come il talento e il lavoro possano portare a grandi successi. Con la sua determinazione, Lucía si prepara al Mondiale con la speranza di raggiungere nuovi traguardi.

Lucía Jiménez, capitana della squadra spagnola di hockey, si prepara al Mondiale.

La sua carriera è iniziata con un’esperienza unica e un forte supporto familiare.

La squadra spagnola si presenta al Mondiale come la sesta miglior squadra al mondo.