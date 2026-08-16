Andy Diaz entra nella lista dei 18 metri: il salto triplo e i record che non si rompono

Andy Diaz salta oltre i 18 metri durante la finale degli Europei 2026, entrando nella lista dei record

Andy Diaz, atleta italiano, ha superato i 18 metri durante la finale degli Europei 2026 di atletica, entrando nella lista dei pochi che hanno raggiunto questa soglia. Il salto triplo, disciplina estremamente tecnica, ha visto il 30enne romano raggiungere il risultato di 18.15 metri, un traguardo che ha riscosso grande attenzione. Il record mondiale, detenuto da Jonathan Edwards con 18.29 metri, resta intatto, ma la prestazione di Andy Diaz ha scosso il mondo della specialità. Fino a ieri, soltanto otto uomini avevano superato i 18 metri, ma adesso il numero è salito a nove. La performance di Andy Diaz ha segnato un momento storico per l’atletica italiana, che per la prima volta ha un atleta in grado di competere a livello mondiale in questa disciplina.

Un record che non si rompe

La barriera dei 18 metri nel salto triplo rappresenta un traguardo estremamente raro, raggiunto da pochi atleti nella storia. Il record mondiale, detenuto da Jonathan Edwards con 18.29 metri, è stato stabilito il 7 agosto 1995 a Göteborg, in Svezia. Dopo trentuno anni, il record è ancora intatto, ma la prestazione di Andy Diaz ha dimostrato che il muro non è insuperabile. Il 30enne ha raggiunto 18.15 metri a Birmingham, in Gran Bretagna, durante la finale degli Europei 2026, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo nel mondo dell’atletica. La sua performance ha posto il nome italiano tra i più prestigiosi della specialità.

La lista dei 18 metri

La lista dei record sopra i 18 metri nel salto triplo è composta da nove atleti, con Andy Diaz come il più recente. Prima di lui, il record era stato stabilito da Jordan Diaz Fortun, che ha raggiunto 18.18 metri a Roma nel 2024. Il record mondiale, però, resta ancora in mano a Jonathan Edwards. La prestazione di Andy Diaz ha messo in luce la competitività del settore e la capacità di atleti come lui di sfidare i limiti. Il salto triplo richiede una combinazione di forza, tecnica e precisione, e il raggiungimento dei 18 metri rappresenta un traguardo che pochi riescono a raggiungere.

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La carriera di Andy Diaz ha visto diversi passi avanti, con prestazioni sempre più significative. Dopo aver raggiunto 17.87 metri ai Campionati Italiani Assoluti, il 30enne ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. La sua vittoria ai Europei 2026 ha segnato un momento di orgoglio per l’atletica italiana, che ha visto per la prima volta un atleta in grado di superare i 18 metri. La sua performance ha anche messo in luce la potenziale capacità di raggiungere il record mondiale, che si trova a soli 14 centimetri. La strada per il record è lunga, ma la prestazione di Andy Diaz ha dimostrato che il muro dei 18 metri non è insuperabile.

Jonathan Edwards (Gran Bretagna) – 18.29 metri, 1995

Christian Taylor (Stati Uniti) – 18.21 metri, 2015

Jordan Diaz Fortun (Spagna) – 18.18 metri, 2024

Andy Diaz (Italia) – 18.15 metri, 2026

La prestazione di Andy Diaz ha suscitato grande interesse nel mondo dell’atletica, con molti che vedono in lui un futuro promettente. Il salto triplo, pur essendo una disciplina estremamente tecnica, ha visto il 30enne romano dimostrare di possedere le qualità necessarie per competere a livello mondiale. La sua performance ha anche messo in luce la potenziale capacità di raggiungere il record mondiale, che si trova a soli 14 centimetri. La strada per il record è lunga, ma la prestazione di Andy Diaz ha dimostrato che il muro dei 18 metri non è insuperabile.