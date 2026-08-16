María Vicente batte il record nazionale di heptatlón dopo cinque anni

Maria Vicente lancia la jabalina durante il Europeo di Atletismo, battendo il suo record nazionale di heptatlón

María Vicente ha battuto il suo record nazionale di heptatlón dopo cinque anni, ottenendo 6.304 punti a Birmingham durante l’Europeo di Atletismo. La catalana, che ha concluso la competizione al nono posto, ha migliorato la sua prestazione rispetto al 25 aprile 2021, quando aveva stabilito la precedente marca. Nonostante abbia terminato al nono posto nella classifica generale, la sua performance ha rappresentato un passo importante nel suo percorso di recupero dopo le lesioni che l’hanno costretta a interrompere la sua carriera.

Un passo verso il ritorno

La vittoria del record nazionale è un segnale positivo per María Vicente, che ha affrontato un lungo periodo di recupero dopo l’infortunio al tendone di Aquiles sinistro subito a Glasgow nel marzo 2024. L’atleta, che era famosa per la sua voracità nel battere record in diverse categorie, ha dovuto lottare per tornare al livello precedente. La sua performance a Birmingham dimostra che il suo ritorno sta prendendo forma, anche se il cammino è ancora lungo. La sua performance ha dimostrato una capacità di rimanere concentrata nonostante le difficoltà. Vicente ha affrontato le prove con determinazione, anche se ha riconosciuto che ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto nei 200 metri e nella lancio della giavella. La sua vittoria del record nazionale è un segnale di speranza per il futuro.

Le sfide e le opportunità

Durante la competizione, Vicente ha mostrato una buona forma in alcune prove, come i 200 metri e la lancio della giavella, ma ha ancora margini di miglioramento in queste discipline. La sua miglior performance in heptatlón è arrivata con un lancio di 13.09 metri, superiore al record nazionale del 2021 ma inferiore alla sua marca personale. La sua prestazione nella corsa dei 200 metri, con un tempo di 23.71 secondi, ha confermato la sua capacità di competere a livello internazionale.

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La sua capacità di rimanere concentrata e motivata è un elemento chiave per il suo successo. Vicente ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, dedicando il record al suo allenatore Ramón Cid, il cui compleanno coincide con la data della competizione. La sua determinazione e la sua capacità di adattarsi alle situazioni difficili sono elementi chiave per il suo futuro. La sua prossima sfida sarà l’Europeo indoor di Valencia nel 2027 e i Giochi di Los Angeles 2028. Vicente ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, dedicando il record al suo allenatore Ramón Cid, il cui compleanno coincide con la data della competizione. La sua determinazione e la sua capacità di rimanere concentrata anche in situazioni difficili sono elementi chiave per il suo futuro.