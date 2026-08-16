Convocati i 24 azzurri per i Mondiali juniores di ciclismo su pista in Belgio

Squadra italiana di ciclismo su pista juniores convocata per i Mondiali in Belgio, con atleti in cerca di successi

La squadra italiana di ciclismo su pista juniores, composta da 24 atleti, è stata convocata per partecipare ai Mondiali 2026 in Belgio. L’evento si terrà dal 19 al 23 agosto al velodromo di Heusden-Zolder, dove saranno in palio 22 titoli. L’obiettivo della squadra è ripetere i successi del 2025, quando gli azzurri hanno conquistato 13 podi, tra cui sei ori, tre argenti e quattro bronzi. La squadra, composta da 12 uomini e 12 donne, è stata selezionata dai commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa, che hanno diramato la lista dei convocati nei giorni scorsi.

Atleti azzurri in cerca di successi

La squadra italiana include nomi di spicco, tra cui Jacopo Vendramin, vincitore di tre medaglie l’anno scorso, e Elisa Bianchi, Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, vice campionesse del mondo nell’Inseguimento a squadre. Tra le donne, si segnala Maria Acuti, Azzurra Ballan, Elisa Bianchi, Agata Campana, Martina De Vecchi, Maya Ferrante, Vanessa Masotti, Alessia Orsi, Maddalena Pascut, Sara Peruta e Linda Rapporti. Tra gli uomini, si trovano Ivan Mosè Borghi Pelizzoni, De Rosa Cesare Castellani, Lorenzo Ceccarello, Filippo Cusumano, Ruben Ferrari, Matteo Ghirelli, Matteo Maggioni, Paolo Graziano Marangon, Filippo Melotto, Nicola Padovan e Alberto Veglia.

La squadra punta a ripetere i successi del 2025, con un medagliere di 13 podi.

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Negli Europei di luglio, gli azzurri hanno dimostrato una grande capacità di competere a livello continentale, chiudendo la competizione in testa al medagliere, condiviso con la categoria U23. Questo risultato ha rafforzato la fiducia nella squadra e ha spinto i tecnici a puntare su una squadra in grado di ripetere o superare i successi del 2025. L’obiettivo non è solo vincere, ma anche migliorare i risultati e consolidare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale del ciclismo su pista.

Un’esperienza positiva negli Europei

La squadra, che si prepara al Mondiale, è stata selezionata con attenzione, considerando sia le prestazioni recenti che il potenziale di crescita degli atleti. Tra i convocati, si trovano atleti che hanno già dimostrato capacità in competizioni internazionali, come Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli, che hanno vinto medaglie in precedenti edizioni. L’Italia, con la sua tradizione nel ciclismo su pista, punta a mantenere la sua leadership nel settore giovanile, dove ha sempre ottenuto risultati di rilievo.

La squadra italiana si prepara per un’altra sfida internazionale, con l’obiettivo di migliorare i risultati.

La squadra italiana, con la sua combinazione di esperienza e potenziale, è pronta a sfidare le migliori squadre del mondo. L’Italia, con la sua tradizione nel ciclismo su pista, punta a mantenere la sua leadership nel settore giovanile, dove ha sempre ottenuto risultati di rilievo. I convocati, selezionati con attenzione, rappresentano l’esperienza e la promessa del futuro del ciclismo italiano. La sfida dei Mondiali juniores è un’occasione per dimostrare il talento e la capacità di competere a livello internazionale.

24 convocati per i Mondiali juniores di ciclismo su pista in Belgio

12 uomini e 12 donne nella squadra azzurra

Obiettivo: ripetere i successi del 2025

Elisa Bianchi, Alessia Orsi e Matilde Rossignoli tra i nomi di spicco