Terence Atmane racconta un episodio inquietante a Roma: “Mi hanno seguito con un localizzatore”

Un tennista francese racconta di essere stato seguito con un localizzatore nascosto in una borsa a Roma

Terence Atmane, tennista francese in forte ascesa, ha raccontato un episodio inquietante vissuto durante gli Internazionali BNL d’Italia a Roma. Il giocatore, che ha recentemente conquistato un importante successo a Cincinnati, ha spiegato di aver notato per diversi giorni la presenza di alcune persone all’esterno dell’hotel in cui alloggiava. La situazione si è fatta più preoccupante quando uno degli appassionati si è presentato direttamente davanti alla sua stanza. Successivamente, Atmane ha scoperto un dettaglio ancora più allarmante: nella borsa ricevuta in regalo era stato nascosto un AirTag, utilizzato per monitorarne gli spostamenti e individuare la sua posizione.

Un percorso sorprendente a Cincinnati

Nell’estate dello scorso anno, il francese si presentò in Ohio da numero 136 del ranking ATP e, partendo dalle qualificazioni, riuscì a costruire un percorso sorprendente fino alle semifinali. Nel suo cammino eliminò avversari di primo piano come Flavio Cobolli, Joao Fonseca, Taylor Fritz e Holger Rune, prima di arrendersi a Jannik Sinner, vittorioso in due set. Quella settimana rappresentò molto più di un semplice exploit. Il risultato gli permise di affacciarsi con maggiore continuità sul circuito maggiore e di guadagnarsi un posto nei tornei più prestigiosi. “Cincinnati mi ha cambiato la vita”, ha raccontato Atmane, sottolineando quanto quell’esperienza abbia inciso sul suo percorso professionale e personale. La crescente attenzione, però, ha mostrato anche un lato decisamente più inquietante. A Roma, durante gli Internazionali BNL d’Italia, il tennista ha vissuto una situazione che lo ha fatto sentire in pericolo.

Un momento di tensione a Roma

A Roma, durante gli Internazionali BNL d’Italia, il tennista francese ha vissuto una situazione che lo ha fatto sentire in pericolo. In un’intervista esclusiva concessa a L’Équipe, Atmane ha spiegato di aver notato per diversi giorni la presenza di alcune persone all’esterno dell’hotel. Il momento più preoccupante è arrivato quando uno degli appassionati si è presentato direttamente davanti alla sua stanza. Successivamente, il giocatore ha scoperto un dettaglio ancora più allarmante: nella borsa ricevuta in regalo era stato nascosto un AirTag, utilizzato per monitorarne gli spostamenti e individuare la sua posizione.

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“Una volta, a Roma, mi sono spaventato. Avevo notato alcuni tifosi fuori dal mio hotel per tutto il tempo. A un certo punto, uno di loro ha bussato alla porta della mia camera d’albergo. Ho scoperto che aveva messo un AirTag, un dispositivo di localizzazione, in una borsa che mi aveva lasciato”, ha spiegato Atmane. L’episodio ha suscitato preoccupazione non solo per il giocatore, ma anche per la sua sicurezza e la privacy. Il tennista ha espresso la sua frustrazione per l’uso di dispositivi di localizzazione senza il suo consenso, mettendo in luce un aspetto di crescente preoccupazione nel mondo dello sport.

La situazione ha messo in luce un problema di sicurezza e privacy nel mondo del tennis. Il tennista, che ha guadagnato un posto nei tornei più prestigiosi, si prepara a nuove sfide e a nuovi traguardi nel circuito ATP. Nonostante l’esperienza a Roma abbia lasciato un segno di tensione, Atmane continua a concentrarsi sul suo futuro.