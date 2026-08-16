Marc Marquez elogia Pedro Acosta: “Ha il talento per guidare la nuova generazione”

Marc Marquez e Pedro Acosta in pista, con la Ducati, in un momento di confronto tecnico

Un futuro in pista: Marquez e Acosta in Ducati

Il campione del mondo in carica della MotoGP, Marc Marquez, ha espresso parole di grande stima nei confronti del giovane talento Pedro Acosta, che sarà il suo compagno di squadra nella prossima stagione con la Ducati. L’iberico, che correrà per la Lenovo Team, ha riconosciuto nel 22enne spagnolo un potenziale straordinario per guidare la nuova generazione del motorsport.

La differenza d’età tra i due piloti è notevole: Marquez, 33 anni, e Acosta, 22 anni, si dividono quasi un decennio. Questo contrasto ha suscitato interesse nel paddock, soprattutto per la scuderia di Borgo Panigale, che disporrà di una delle migliori moto della griglia. La partnership, tuttavia, non è solo un’alleanza tecnica, ma un’opportunità per trasmettere conoscenze e esperienze a un futuro leader del settore.

Marquez vede in Acosta un talento unico

Durante un’intervista al giornale londinese Inews, il nove volte campione iridato ha risposto a una domanda su chi potrebbe diventare il nuovo Marquez. “L’attuale pilota in MotoGP che ha il talento per guidare la nuova generazione è Pedro Acosta”, ha dichiarato. L’iberico ha sottolineato come Acosta, nonostante la moto non sempre competitiva, abbia dimostrato una bravura eccezionale negli ultimi anni.

Pubblicità

Marquez ha anche menzionato altri giovani piloti con un grande futuro, come David Alonso, Brian Uriarte e Maximo Quiles, che potrebbero emergere dalle categorie minori. Tuttavia, ha espresso la sua fiducia in Acosta, ritenendolo un pilota di grande talento. “Ha 10 o 11 anni meno di me ed è un pilota di grande talento”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di questa collaborazione per il futuro della MotoGP.

Un’alleanza spagnola per la Ducati

La scuderia italiana, che affiancherà Marquez, ha scelto Acosta come compagno di squadra, creando un duo tutto spagnolo. Questa decisione ha suscitato interesse nel paddock, soprattutto per la potenza della Ducati, che è considerata una delle migliori moto della griglia. La differenza d’età tra i due piloti potrebbe portare a dinamiche interessanti all’interno della scuderia, ma anche a un’alleanza costruttiva per il futuro del motorsport.

Marquez, che quest’anno corre per la KTM, ha espresso soddisfazione per la scelta di Acosta. “In attesa della prossima stagione, ho espresso parole di grande stima nei confronti del mio prossimo compagno di squadra”, ha detto. L’iberico ha anche sottolineato come la partnership con Acosta potrebbe rappresentare un passo avanti per la Ducati e per il futuro della categoria.

Un’alleanza che guarda al futuro

La scelta di Acosta da parte della Ducati non è casuale. Il talento spagnolo, pur non avendo vinto ancora una gara in MotoGP, ha dimostrato una costanza e una capacità di adattamento notevoli. Marquez, con la sua esperienza, potrebbe diventare un mentore per il giovane pilota, aiutandolo a crescere e a raggiungere i suoi obiettivi.

La prossima stagione sarà quindi un momento cruciale per Acosta, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo talento su una moto competitiva. La partnership con Marquez potrebbe rappresentare un’alleanza vincente, non solo per la Ducati, ma per l’intero paddock. Il futuro della MotoGP sembra essere in mano a piloti come Acosta, che potrebbero guidare la nuova generazione del motorsport.