Casper Ruud si ferma a Cincinnati, US Open in bilico

Casper Ruud si ferma a Cincinnati dopo un infortunio, US Open in bilico

Casper Ruud, numero 17 del ranking mondiale, ha dovuto abbandonare il torneo di Cincinnati a causa di un infortunio alla schiena, mettendo in dubbio la sua partecipazione agli US Open. Il norvegese, in campo contro l’australiano Christopher O’Connell, ha visto il suo match interrompersi prima del termine dopo un calo di prestazioni e un dolore persistente. L’incidente si è verificato durante il primo set, in cui Ruud aveva guadagnato un vantaggio di 5-2, ma O’Connell ha poi completato una rimonta per chiudere il set 7-5. Proprio al termine del parziale, Ruud ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un controllo alla parte bassa della schiena, seguito da un ulteriore dolore che ha costretto il giocatore a interrompere la partita.

Un infortunio che mette in discussione la partecipazione agli US Open

Ruud, 27 anni, ha provato a proseguire il match, riuscendo a disputare altri tre game, due dei quali vinti a zero al servizio. Tuttavia, il dolore non sembrava essere completamente rientrato, e il giocatore ha preferito fermarsi in via precauzionale. Il norvegese avrà circa due settimane per valutare l’evoluzione dell’infortunio e decidere se potrà presentarsi regolarmente a New York. La sua partecipazione agli US Open 2026, che avrebbe un significato particolare per lui, potrebbe essere in bilico. Il torneo, in programma a New York, rappresenta un obiettivo importante per Ruud, che ha raggiunto il secondo turno nel 2022, ma fu sconfitto da Carlos Alcaraz in finale.

La decisione di ritirarsi è stata presa in vista del prossimo grande obiettivo. Il norvegese, noto per la sua tenacia e la sua capacità di rimontare, dovrà ora concentrarsi sulla sua salute e sulla preparazione per il prossimo grande evento del tennis. La sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di raggiungere nuovi traguardi, ma per ora si concentrerà sulla gestione del problema.

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Un match interrotto per un problema di salute

Il match contro O’Connell aveva visto Ruud prendere una buona strada, ma il calo di prestazioni ha permesso all’australiano di rientrare nel parziale. Dopo aver annullato un set point, O’Connell ha completato la rimonta portandosi sul 5-5, prima di conquistare un ulteriore break e chiudere il set 7-5. Il momento di tensione è arrivato al termine del parziale, quando Ruud ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Il giocatore ha provato a proseguire, ma il dolore persistente ha costretto a interrompere la partita. L’incidente ha messo in evidenza la delicatezza della sua condizione fisica, con un problema nella zona lombare e un fastidio avvertito anche nella regione addominale.

Il problema si è verificato durante il primo set, con un calo di prestazioni. Il norvegese, pur avendo un vantaggio di 5-2, ha visto il suo rendimento calare e permettere a O’Connell di rientrare nel parziale. La decisione di interrompere la partita è stata presa in modo precauzionale, in vista del prossimo grande evento, gli US Open, dove Ruud ha già vissuto un momento di grande emozione.

La sua partecipazione al torneo di New York potrebbe dipendere dall’evoluzione del problema, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Il norvegese dovrà ora concentrarsi sulla sua salute e sulla preparazione per il prossimo grande evento del tennis. La sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di raggiungere nuovi traguardi, ma per ora si concentrerà sulla gestione del problema.