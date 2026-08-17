Jonas Vingegaard chiude la stagione 2026 per concentrarsi sul 2027

Jonas Vingegaard annuncia di terminare la stagione 2026 per concentrarsi sulla preparazione per il 2027

Jonas Vingegaard ha ufficialmente chiuso la stagione 2026, annunciando di concentrarsi sulla preparazione per il 2027. Il ciclista danese, due volte vincitore del Tour de France, ha confermato la decisione attraverso il sito ufficiale del team Visma | Lease a Bike. L’obiettivo principale del 29enne è il recupero da una frattura alla clavicola subita durante la quindicesima tappa del Tour de France. La decisione arriva dopo un periodo intenso di gare e un infortunio che ha costretto a posticipare la ripresa degli allenamenti.

Frattura alla clavicola e decisione anticipata

La frattura alla clavicola, riportata dopo una brutta caduta durante la quindicesima tappa del Tour de France, ha reso necessario un periodo di recupero. Vingegaard ha spiegato che, nonostante fosse previsto un periodo di riposo dopo il Tour, l’infortunio ha richiesto un approccio più cauto. “A causa dell’infortunio alla clavicola, ho dovuto posticipare la ripresa degli allenamenti e non mi sarà possibile tornare ai massimi livelli nel prossimo futuro”, ha dichiarato. L’obiettivo è quindi concentrarsi sulla preparazione per la stagione 2027.

Programma di allenamento e obiettivi per il 2027

Il team Visma | Lease a Bike, guidato da Marc Reef, ha confermato che insieme a Vingegaard valuteranno il programma di allenamento e gli obiettivi per il 2027. “Come annunciato all’inizio della stagione, avremmo fatto il punto sulla parte restante della stagione dopo il Tour de France. Dopo un periodo intenso con molte giornate di gara e la frattura alla clavicola subita da Jonas durante il Tour de France, è meglio per lui concentrarsi sul 2027”, ha spiegato Reef. La decisione di terminare la stagione anticipatamente è stata presa per garantire un recupero ottimale.

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Vingegaard non parteciperà quindi al Giro di Lombardia, agli Europei e ai Mondiali di fine stagione. L’atleta, noto per la sua capacità di scalata, ha espresso la sua soddisfazione per la decisione presa. “Ne discuterò con la squadra nei prossimi giorni”, ha aggiunto. L’obiettivo è chiaramente orientato verso la stagione successiva, con l’obiettivo di tornare al top nel 2027. La decisione di Vingegaard rappresenta un momento di riflessione dopo un anno intenso, con la vittoria al Tour de France e la sua posizione di leader nella classifica generale. La frattura alla clavicola ha messo in discussione la sua preparazione per la stagione successiva, ma la scelta di concentrarsi sul 2027 sembra essere la strada giusta per un ritorno al massimo livello.

Il team ha ribadito l’importanza di un periodo di recupero completo, in modo da permettere a Vingegaard di riprendere al meglio la stagione 2027. L’atleta, pur non partecipando a eventi di chiusura, ha espresso la sua fiducia nel team e nella sua capacità di riprendersi. La stagione 2026 si chiude quindi con un bilancio di successi e un piano di preparazione mirato al futuro. La frattura alla clavicola, pur non grave, ha richiesto un approccio attento e un piano di allenamento personalizzato. Vingegaard ha riconosciuto l’importanza di non affrontare la stagione successiva senza una preparazione adeguata. La decisione di chiudere la stagione anticipatamente è quindi un passo strategico per garantire un ritorno al massimo livello nel 2027.