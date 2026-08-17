Danjuma cerca il trasferimento al PSV, ma il Valencia non si muove

Giocatore del Valencia Danjuma riceve offerta dal PSV, ma il club non si muove

Danjuma, attaccante del Valencia, ha ricevuto un’offerta dal PSV e si prepara a lasciare il club spagnolo a una settimana dall’inizio della LaLiga. Il giocatore, che ha dimostrato buona predisposizione al cambio, è pronto a trasferirsi in Olanda, ma il tecnico Corberán non ha ancora dato il suo consenso. Senza il suo ok, non ci sarà alcun accordo né una porta aperta per il giocatore.

Un’offerta in arrivo, ma il mercato è bloccato

Il PSV, che ha vinto la scorsa stagione la Liga olandese e ha garantito la partecipazione alla Champions League, ha fatto un’offerta al Valencia per portare a casa Danjuma. Per il giocatore, il passo in Olanda rappresenta un’opportunità importante, poiché con il Valencia non parteciperà a competizioni europee. Tuttavia, il club spagnolo, noto per il suo inmovilismo nel mercato, non ha ancora completato alcuna operazione da 40 giorni.

Il Valencia non ha chiuso nessuna operazione nel mercato

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Il club, purtroppo, si trova in una situazione di stallo. Solo la firma del giocatore giapponese Sato ha generato un po’ di entusiasmo, ma le lesioni di lunga durata e la mancanza di rinforzi hanno reso difficile la costruzione della squadra. Corberán e Gourlay, i responsabili del mercato, si sono trovati bloccati soprattutto nel settore dei laterali destri, dove non sono riusciti a completare nessuna trattativa.

Un’alternativa per il Valencia, ma il mercato è in stallo

Danjuma, che ha segnato un gol decisivo durante un match di pretemporada contro l’Oviedo, ha dimostrato di essere uno dei migliori in squadra. Tuttavia, il tecnico, nonostante la buona relazione personale con il giocatore, ha molte perplessità sul suo futuro. La mancanza di giocatori offensivi ha reso difficile per Corberán prendere una decisione definitiva. Il PSV, però, non si è fatto da parte e ha presentato la sua offerta, sperando di convincere il Valencia a concedere il trasferimento.

Il futuro di Danjuma dipende dal consenso di Corberán

Il mercato del Valencia sembra essere in una fase di stallo, con il club che non riesce a trovare soluzioni per rafforzare la squadra. Danjuma, però, ha la possibilità di lasciare il club e proseguire la sua carriera in un contesto europeo più competitivo. Il suo futuro dipende esclusivamente dal consenso di Corberán, che non ha ancora ricevuto i giocatori offensivi necessari per la stagione. Il PSV, quindi, attende con interesse la risposta del Valencia, sperando di portare a casa un’acquisto di qualità. La situazione del mercato del Valencia rimane complessa, con il club che non riesce a muoversi nel settore dei laterali destri. Danjuma, però, ha la possibilità di lasciare il club e proseguire la sua carriera in un contesto europeo più competitivo. Il suo futuro dipende esclusivamente dal consenso di Corberán, che non ha ancora ricevuto i giocatori offensivi necessari per la stagione. Il PSV, quindi, attende con interesse la risposta del Valencia, sperando di portare a casa un’acquisto di qualità.