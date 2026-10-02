Francia-Italia, le probabili formazioni e dove vedere la Nations League

Francia-Italia, la sfida del terzo turno della Nations League

La partita tra Francia e Italia, valida per il terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, si terrà alle ore 20.45 a Saint-Denis. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play. La sfida, che si preannuncia intensa, è diventata un classico del calcio internazionale, con entrambe le squadre in cerca di punti importanti per la classifica. La Francia, allenata da Zinedine Zidane, ha vinto due partite consecutive contro Turchia e Belgio. La squadra, dopo la lunga gestione di Didier Deschamps, si presenta in forma positiva, con risultati che la portano a punteggio pieno. L’Italia, invece, torna nelle mani di Roberto Mancini dopo la sfortunata parentesi di Rino Gattuso. La squadra, che ha vinto a Bursa per 4-1, si presenta in ottima forma dopo un inizio difficile.

Le probabili formazioni di Francia e Italia

La Francia si presenta in campo con un 4-3-3. Maignan è il portiere titolare, con Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffert in difesa. In mezzo al campo, Cherki, Koné e Rabiot, mentre in attacco Olise, Dembélé e Doué sono i protagonisti. L’Italia, guidata da Mancini, si presenta con un 4-3-3 simile a quello visto in precedenti gare. Donnarumma è il portiere titolare, con Kayode, Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa. In mezzo al campo, Barella, Tonali e Fagioli, mentre in attacco Kean, Pio Esposito e Maldini sono i giocatori da tenere d’occhio.

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La squadra italiana ha dimostrato una grande capacità di reazione dopo la sconfitta iniziale. A disposizione ci sono diversi giocatori, tra cui Frattesi e Scamacca, che potrebbero entrare in campo in base alle esigenze della squadra. La formazione francese, invece, ha a disposizione giocatori come Camavinga e Da Cunha, che potrebbero influenzare il corso della partita. La gara sarà diretta da Gil Manzano, arbitro spagnolo, con l’aiuto degli assistenti Porras Ayuso-Cabanero e dell’IV ufficiale Martinez Munuera. Il VAR sarà gestito da Cuadra Fernandez, con l’aiuto di Gomez. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli spettatori potranno seguire la partita in tempo reale attraverso il sito ufficiale e i canali dedicati.

La sfida tra Francia e Italia è cruciale per la classifica del Gruppo 1. La Francia, con i due successi consecutivi, ha accumulato punti importanti, mentre l’Italia, dopo un inizio difficile, ha risposto con forza, vincendo a Bursa per 4-1. La partita di Saint-Denis potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per entrambe le squadre. La gara, che si preannuncia intensa, sarà un’occasione per vedere le migliori squadre del calcio internazionale in azione.

La partita è un’altra tappa del cammino delle due nazionali, che si affrontano in un contesto di alta competitività. La gara, che si terrà alle ore 20.45, sarà un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano di consolidare la loro posizione nel gruppo. La diretta su Rai 1 e Rai Play permetterà a tutti i tifosi di seguire la partita in tempo reale, senza dover attendere la trasmissione in differita.