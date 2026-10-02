Nations League 2026-2027: Italia e Belgio inseguono la Francia nel Girone 1

La Nations League 2026-2027 ha visto l’Italia e il Belgio rimanere a quota 3 punti dopo due partite nel Girone 1 della Lega A, mentre la Francia si conferma al comando con 6 punti. La classifica, resa nota da Roberto Santangelo, mostra un equilibrio tra le squadre in gara, con la Turchia in fondo alla classifica a 0 punti. L’Italia, che giocherà in Francia nella prossima partita, ha l’obiettivo di battere i transalpini e agganciare la testa della graduatoria, un traguardo che potrebbe aprire la strada ai quarti di finale.

La classifica del Girone 1 della Lega A

Nel Girone 1 della Lega A, la Francia si distingue con 6 punti in 2 partite, grazie a una differenza reti di +2. Il Belgio e l’Italia, entrambi a quota 3 punti, si trovano in posizione di vantaggio rispetto alla Turchia, che ha raccolto 0 punti con una differenza reti di -4. La classifica, che si complicherà nel corso del mese, mette in luce un equilibrio tra le squadre, con la possibilità di cambiamenti significativi nel prossimo turno. Per scongiurare un retrocedere in Lega B, l’Italia dovrà fare risultato in Francia, anche pensando a un possibile successo del Belgio sulla Turchia. L’obiettivo è rilanciarsi ulteriormente in classifica e giocarsi la possibilità di accedere ai quarti di finale, che si terranno tra ottobre e novembre. L’Italia affronterà in casa la Turchia nell’ultimo match di questa finestra internazionale, un’occasione per provare a migliorare la sua posizione.

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Un formato rivoluzionario per la Nations League

Il formato della Nations League 2026-2027 prevede un cambio di struttura, passando da quattro leghe a tre, con 18 squadre per lega invece delle attuali 16. La Lega D, ad esempio, è composta da 6 squadre. Questo meccanismo ha portato a un sistema di retrocessioni e spareggi più complesso, con le due peggiori quarte dei quattro gironi che retrocederanno direttamente in Lega B, mentre le due peggiori terze e le due migliori quarte giocheranno gli spareggi con le seconde classificate della Lega B.

La prossima sfida, che si terrà in Francia, rappresenta un’importante occasione per l’Italia, che ha l’ambizione di battere i transalpini e di raggiungerli in classifica. Il Belgio, che ha vinto lo scontro diretto nel primo turno, si trova in una posizione di vantaggio, ma l’Italia ha la possibilità di fare la differenza. La classifica, in continua evoluzione, mette in luce un’atmosfera di competizione intensa, con la Francia che si conferma al comando e l’Italia e il Belgio che si trovano a inseguirla.

L’Italia ha l’obiettivo di battere i transalpini e agganciare la testa della graduatoria.

La classifica si complicherà nel corso del mese, con la possibilità di cambiamenti significativi nel prossimo turno.

Francia: 6 punti in 2 partite (Differenza reti +2)

Belgio: 3 punti in 2 partite (Differenza reti +1)

Italia: 3 punti in 2 partite (Differenza reti +1)

Turchia: 0 punti in 2 partite (Differenza reti -4)