Carlos Espí, attaccante del Real Madrid, ha segnato cinque gol storici nella vittoria per 0-13 della squadra Under 21 spagnola contro San Marino, in un match che ha visto il giocatore lanciare un “repóker” a José Mourinho. L’episodio, avvenuto il 2 ottobre 2026, ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio, soprattutto per la natura eccezionale del risultato e per la personalità di Espí, che ha espresso soddisfazione per il suo contributo al successo della squadra.

Un record di gol in una sola partita

Con cinque reti e due assist, Espí ha segnato il record per un giocatore della squadra Under 21 spagnola in una singola partita. Questo risultato lo ha reso il primo calciatore nella storia della Rojita a realizzare un “repóker”, un termine che indica la capacità di un giocatore di segnare un numero elevato di gol in un singolo match. L’episodio ha avuto luogo durante la fase di qualificazione al Europeo, un contesto che ha reso il successo ancora più significativo. La vittoria è frutto del lavoro di tutti. Espí ha attribuito il successo non solo a se stesso, ma anche al resto della squadra, riconoscendo il loro impegno e la loro capacità di giocare con rispetto.

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Un momento speciale per Espí

“La verità è che è una notte speciale. Avevo molte voglie di stare qui, di aiutare la squadra e sono molto contento”, ha dichiarato Espí, che ha dedicato il risultato alla sua famiglia e ai suoi amici. Il giocatore ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e ha sottolineato la sua preparazione per la partita, spiegando come fosse pronto a ogni situazione e a ogni momento del match.

Il “repóker” è un momento importante nella sua carriera. Espí ha riconosciuto l’importanza del risultato e ha espresso la sua soddisfazione per il contributo dato al successo della squadra. David Gordo, selezionatore della squadra Under 21 spagnola, ha apprezzato la prestazione di Espí, che ha svolto un ruolo chiave nella vittoria. “Espí sta facendo il suo lavoro, che era quello di segnare e aiutare i compagni a segnare”, ha commentato il tecnico, che ha anche espresso soddisfazione per la reazione della squadra dopo la sconfitta contro la Finlandia.

“Hanno voluto vincere fin dal primo minuto e hanno lottato fino alla fine”, ha detto Gordo, che ha riconosciuto l’impegno e la determinazione del gruppo. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza del rispetto nei confronti del rivale, un aspetto che ha contribuito al successo della squadra. Con questa vittoria, la squadra Under 21 spagnola si è avvicinata ulteriormente ai suoi obiettivi di qualificazione al Europeo, mentre Carlos Espí si conferma come uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. Il “repóker” contro San Marino rappresenta un momento importante nella carriera del giocatore, che continua a dimostrare la sua capacità di fare la differenza in campo.