Simone Biles parla apertamente della sua condizione cutanea: “La pelle si desquama, ho due patologie”

Simone Biles ha rivelato dettagli sulla sua salute in un’intervista recente, parlando apertamente delle patologie cutanee che l’hanno colpita negli ultimi mesi. L’atleta, che ha gareggiato per l’ultima volta alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, ha spiegato che la sua pelle si desquama e che ha diagnosticato due condizioni: eczema sulle braccia e dermatite seborroica sul cuoio capelluto. La ginnasta, che ha lasciato la competizione per concentrarsi su altre attività, ha condiviso la sua esperienza con i follower sui social, mostrando una foto del braccio con braccialetti medici e un cardiofrequenzimetro.

Un momento di crisi e la paura della morte

Nel corso di un’intervista concessa alla testata statunitense Today, Simone Biles ha descritto un momento estremamente difficile a inizio giugno, quando ha temuto il peggio a causa della desquamazione della pelle. L’atleta ha spiegato che, nonostante la sua solita prudenza nel condividere dettagli personali, la situazione era talmente grave da farla preoccupare per la sua salute. “Rischiare di morire non era certo nei miei piani all’inizio di questa settimana”, ha detto, rivelando la gravità del problema.

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Un percorso lungo ma iniziato a migliorare

Simone Biles ha dichiarato di aver parzialmente risolto la situazione grazie a professionisti di fiducia e ora deve applicare prodotti specifici sulle zone interessate, assumendo farmaci. “Adesso mi sento meglio. Ho ancora un percorso lungo da fare, ma sto decisamente meglio rispetto a qualche mese fa”, ha affermato. L’atleta, che ha lasciato la ginnastica agonistica per concentrarsi su altre attività, ha anche espresso gratitudine verso i suoi cari, che hanno mostrato attenzione e sostegno durante i momenti più difficili. La ginnasta, che ha vinto sei titoli mondiali nel concorso generale individuale, ha spiegato che la sua condizione è iniziata prima delle Olimpiadi di Parigi, quando ha notato la desquamazione della pelle. L’esperienza in ospedale ha confermato la diagnosi, ma la sua salute sta migliorando. Simone Biles ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno agonistico in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, pur rimanendo concentrata sulle sue attività personali e familiari.

Simone Biles ha condiviso dettagli sulla sua salute cutanea.

Ha rivelato due patologie: eczema e dermatite seborroica.

Ha espresso la sua preoccupazione per la salute.

Ha ringraziato i suoi cari per il sostegno ricevuto.

La ginnasta, che ha lasciato la competizione per concentrarsi su altre attività, ha mostrato una forte volontà di migliorare la sua salute e di proseguire il suo percorso, anche se non è ancora al termine. Simone Biles ha espresso la sua gratitudine e la sua determinazione, rafforzando il legame con il pubblico e con le persone che l’hanno supportata durante i momenti più difficili. La sua salute è un tema centrale nel suo percorso personale e professionale.