Juventus acquisisce Vicario, si saluta con Martínez

Juventus e Aston Villa, portieri in discussione, mercato di agosto

La Juventus ha concluso l’acquisto di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con un accordo che chiude una trattativa complessa e lunga. L’operazione, annunciata ufficialmente lunedì, segna l’addio di Emiliano ‘Dibu’ Martínez, che non ha trovato l’accordo con la squadra bianconera. La decisione è arrivata dopo che le divergenze sul prezzo del trasferimento e le perplessità del club turinese sullo stato fisico del portiere argentino hanno bloccato la sua partenza. Martínez, che aveva espresso la volontà di rimanere all’Aston Villa, sembra destinato a proseguire la sua stagione in Inghilterra.

Le trattative per Martínez si sono interrotte

Le negoziazioni tra Juventus e Aston Villa per il trasferimento di Emiliano Martínez si sono interrotte a causa di disaccordi sul valore del prezzo e sulle condizioni fisiche del portiere. Nonostante la squadra bianconera avesse espresso interesse per il giocatore, le posizioni non si sono allineate. Martínez, che aveva trovato spazio con il tecnico De Zerbi, ha preferito rimanere in squadra, nonostante le sue ambizioni di giocare in Italia. La Juventus, invece, ha optato per l’acquisto di Vicario, che si presenta come alternativa solida e affidabile.

Vicario si trasferisce alla Juventus

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha firmato un contratto con la Juventus, che lo prenderà in prestito con opzione di acquisto. L’arrivo del portiere italiano rappresenta un passo importante per la squadra di Allegri, che cerca di rafforzare la difesa. Vicario, 28 anni, ha già avuto esperienze in Serie A e si aspetta di poter giocare da titolare nella prossima stagione. La sua scelta sembra essere stata influenzata anche dal desiderio di giocare in Italia, dove ha sempre avuto un forte legame.

Pubblicità

La decisione di non portare a termine il trasferimento di Martínez ha lasciato aperte le porte per un’altra possibilità. A causa della mancanza di un accordo ufficiale, il club ha optato per un’alternativa, come il portiere giapponese Suzuki, che potrebbe entrare in competizione con Vicario. La situazione rimane in sospeso, ma la Juventus ha già trovato una soluzione per la porta. Martínez, intanto, continuerà a giocare con l’Aston Villa, dove ha trovato spazio e ha espresso la sua volontà di rimanere.

La Juventus ha chiuso il mercato con l’acquisto di Vicario, mentre Martínez si saluta con la squadra che lo ha visto crescere. La decisione ha lasciato aperte le porte per un futuro in Italia, ma per il momento, il portiere argentino sembra destinato a proseguire la sua carriera in Inghilterra. La squadra bianconera ha trovato una soluzione, ma la competizione per la porta rimane aperta, con la possibilità di un’altra evoluzione nei prossimi mesi. La Juventus ha trovato un sostituto per Martínez, ma la sua volontà di rimanere all’Aston Villa ha reso impossibile il trasferimento. La situazione per la porta è in evoluzione, con la possibilità di un’altra scelta nel caso in cui Vicario non si adatti alle aspettative del club.