Chimy Ávila torna in Argentina dopo nove anni in Spagna, firma con l’Independiente

Chimy Ávila, attaccante argentino, torna in Argentina dopo nove anni di esperienza nel fútbol spagnolo. Dopo aver militato in squadre come Osasuna, Betis e Huesca, il giocatore ha firmato con l’Independiente di Avellaneda, club noto per i suoi sette titoli di Coppa Libertadores. La notizia è stata annunciata di recente, con un contratto che lo vedrà impegnato fino al dicembre 2028. Ávila, nato a Rosario e noto per la sua carisma e capacità di gol, ha lasciato il calcio europeo per concentrarsi sull’ultimo tratto della sua carriera in patria.

Un ritorno dopo nove anni di esperienza

Ávila ha iniziato la sua carriera in Argentina, nella cantera del Boca Juniors, e ha debuttato in serie A con Tiro Federal prima di passare a San Lorenzo. Nel 2017, è stato ceduto al Huesca, dove ha segnato dieci gol e contribuito al suo ascenso in Primera División. Successivamente, ha giocato per Osasuna, dove ha vissuto un periodo di crescita, nonostante due gravi infortuni alle gambe. Nel 2024, si è trasferito al Betis, dove ha partecipato a competizioni europee, pur non riuscendo a diventare titolare fisso.

Il giocatore, che ha 32 anni, ha espresso soddisfazione per il ritorno in patria, con un post su Instagram che recita: “¡Ezequiel Ávila es jugador de #Independiente!” L’esperienza in Spagna ha formato un giocatore completo, ma il ritorno in Argentina rappresenta un’opportunità per chiudere la carriera in modo significativo. Con la sua velocità e intuizione di gol, Ávila potrebbe diventare un elemento chiave per il club nella stagione che si avvicina.

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Un nuovo inizio con l’Independiente

Dopo aver superato il controllo medico, Ávila ha firmato con l’Independiente, club che si prepara a un nuovo ciclo. Il club ha recentemente cambiato allenatore, sostituendo Gustavo Quinteros con Jadson Viera, un allenatore brasiliano naturalizzato Uruguayo. L’Independiente, attualmente al terzo posto nel Grupo A del Torneo Clausura, è stato eliminato in ottavi di finale della Coppa Argentina. La scelta di Ávila potrebbe rappresentare un passo importante per il club nella sua ricerca di riconquista di titoli. L’Independiente, noto come “Rey de Copas” per i sette titoli di Coppa Libertadores, ha visto un cambio di direzione con l’arrivo di Jadson Viera. Il club, che ha perso la sua posizione di leadership nella competizione, cerca di riconquistare la sua posizione di forza nel calcio argentino. La decisione di Ávila di tornare in patria segna un nuovo capitolo nella sua vita professionale, con l’obiettivo di chiudere la carriera in modo degno e con successo.

Ávila ha giocato per Osasuna, Betis e Huesca in Spagna

Ha segnato 10 gol al Huesca e ha vissuto due gravi infortuni

Ha partecipato a competizioni europee con il Betis

Il ritorno di Chimy Ávila rappresenta un momento cruciale per l’Independiente, che cerca di riconquistare la sua posizione di forza nel calcio argentino. Con un’esperienza internazionale e una carriera costruita in Spagna, il giocatore potrebbe offrire un contributo significativo al club, in un momento di trasformazione e rinnovamento. La sua decisione di tornare in patria segna un nuovo capitolo nella sua vita professionale, con l’obiettivo di chiudere la carriera in modo degno e con successo.