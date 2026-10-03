Aplazado el partido Sabadell-Andorra por alerta climática

Il match tra Sabadell e Andorra, previsto per questa sera alle 18:30 al Nova Creu Alta, è stato posticipato a causa dell’attivazione dell’allerta rossa climatica emessa dalla Generalitat de Catalunya. L’evento, che faceva parte della Jornada 8 della LaLiga Hypermotion, è stato sospeso in seguito al piano INUNCAT, attivato per l’emergenza legata all’intensità delle precipitazioni e al rischio di accumulo di acqua. Tutte le attività sportive sono state sospese fino alle 14:00 del domenica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei giocatori, dello staff e dei tifosi.

Disposizioni del club

Il club del Sabadell ha comunicato che fornirà aggiornamenti il più presto possibile riguardo al riprogrammazione del match. Non è stato dato un termine specifico per la ripresa, ma si attende una comunicazione ufficiale da parte della società. L’evento, che era stato programmato per questa settimana, rappresenta un’altra interruzione nella stagione della Segunda División, dove si registrano frequenti cambiamenti di calendario a causa delle condizioni meteorologiche estreme.

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Contesto e impatto sul campionato

Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di sospensioni che hanno interessato la LaLiga Hypermotion, con un impatto significativo sulle squadre e sulle loro strategie. L’emergenza climatica ha costretto a modificare i piani di gioco e a rimandare partite che erano state già programmate. La situazione ha reso più complessa la gestione del campionato, con un aumento del numero di partite posticipate e un conseguente carico di lavoro per gli allenatori e i dirigenti.

La Generalitat de Catalunya ha attivato l’allerta rossa per l’intensità delle precipitazioni e per il rischio di allagamenti, che potrebbero compromettere la sicurezza del campo e del pubblico. L’emergenza ha richiesto misure di protezione immediata, con l’obiettivo di evitare danni fisici e di garantire la continuità del campionato in modo responsabile. Il piano INUNCAT, attivato in precedenza, ha già portato a sospensioni simili in altre regioni, con un impatto sulle attività sportive in tutta la Spagna. Il posticipo del match tra Sabadell e Andorra rappresenta un ulteriore esempio di come le condizioni climatiche possano influenzare il calendario del calcio. La situazione richiede una gestione attenta e tempestiva, con l’obiettivo di minimizzare gli effetti negativi sulle squadre e sul pubblico. Il club del Sabadell continuerà a monitorare la situazione e fornirà informazioni aggiornate non appena disponibili.

Partito Sabadell-Andorra posticipato a causa di allerta rossa climatica

Sospensione di tutte le attività sportive fino alle 14:00 del domenica

Il club comunica di fornire aggiornamenti il più presto possibile