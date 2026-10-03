Néstor Lorenzo: “Siamo in costruzione” dopo la sconfitta di Colombia contro Paraguay

Dopo la sconfitta di Colombia contro Paraguay in un match di preparazione, Néstor Lorenzo, tecnico della Selección Colombia, ha espresso una posizione di autocrítica e serenità, sottolineando che il team si trova in una fase di costruzione. La sconfitta, sorprendente per la sua intensità, ha suscitato reazioni e critiche da parte della tifoseria, ma il tecnico argentino ha rassicurato che si tratta di un momento necessario per il recupero e la formazione di una squadra più solida. “Estamos en construcción”, ha detto Lorenzo, riconoscendo che il gruppo non è ancora completo e che mancano giocatori chiave per il ciclo attuale.

Un processo che richiede tempo

Lorenzo ha spiegato che i criteri di convocazione sono orientati verso il rendimento sportivo e i valori umani all’interno del gruppo. “Queremos ir incorporando y ver qué jugadores van a estar para tener dentro del proceso”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di integrare nuove squadre e di valutare le potenzialità di ogni giocatore. L’analisi del match ha evidenziato diversi aspetti da migliorare, come la velocità e la circolazione della palla, la capacità di uscire dalla pressione e l’efficacia nell’attacco. “Faltaron muchos jugadores que van a ser parte de este ciclo”, ha sottolineato, riconoscendo che la squadra non è ancora completa.

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Il tecnico ha riconosciuto che il team non è ancora completo e che mancano giocatori chiave per il ciclo attuale.

Secondo Lorenzo, i match di preparazione servono per testare alternative e valutare nuove opzioni. “Estamos en una etapa de construcción”, ha ripetuto, riconoscendo che il team è in fase di transizione e di recupero dopo un anno molto intenso. La sconfitta contro Paraguay, guidata da Gustavo Alfaro, ha messo in luce le lacune del gruppo, ma anche l’opportunità di migliorare. “Hemos dejado que se recuperen de un año muy intenso”, ha spiegato, sottolineando che la squadra ha bisogno di tempo per consolidarsi.

La sconfitta come opportunità

Il tecnico ha anche riconosciuto che la mancanza di chiarezza sul terreno di gioco ha contribuito alla sconfitta, ma ha rassicurato che il lavoro del corpo tecnico è concentrato sulla costruzione di una squadra più solida e competitiva. “Aunque las derrotas en partidos de preparación generan inquietud en la hinchada, el cuerpo técnico mantiene el foco en consolidar la estructura del equipo”, ha concluso Lorenzo, mostrando una visione lungimirante e una volontà di miglioramento.

Il corpo tecnico mantiene il focus sulla costruzione di una squadra più solida e competitiva.

Lorenzo ha inoltre sottolineato che il processo di costruzione richiede tempo e recambio, e che i criteri di convocazione sono orientati a priorizzare il rendimento sportivo combinato con i valori umani. “El equipo no está armado”, ha detto, riconoscendo che il team si trova in una fase di transizione e di recupero. La sconfitta contro Paraguay ha messo in luce le difficoltà del gruppo, ma anche l’opportunità di migliorare e di costruire una squadra più forte per i prossimi impegni internazionali.