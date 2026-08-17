Mariló Montero: “Presumo mucho de bandera española, pero de Vox no soy”

Mariló Montero in un’intervista a El Mundo, si distingue da Vox e critica il governo di Sánchez

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Mariló Montero, presentatrice e giornalista spagnola, ha chiarito in un’intervista a El Mundo che non si identifica con Vox, nonostante sia stata associata a posizioni di destra. La sua critica al governo di Pedro Sánchez è stata netta: “España se dirige al empobrecimiento por un deseo irrefrenable de Pedro Sánchez de eternidad”. La giornalista ha sottolineato la sua distanza da ideologie di destra, affermando: “Yo presumo mucho de la bandera española porque quiero presumir de ella, pero de Vox no soy”.

Una posizione chiara e definitiva

Montero ha rifiutato categoricamente di essere confusa con i membri di Vox, sottolineando: “No hablo de los chiringuitos de Vox, que yo no soy de Vox por mucho que lleve un abanico de encaje y la bandera de España entre los dientes”. La sua posizione è stata definita chiara e netta, in un momento in cui la politica spagnola è in fermento. “A mí que nadie me confunda con alguien de Vox”, ha detto, rafforzando la sua distanza da ideologie di destra.

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La sua critica al governo di Sánchez è stata forte, con un’analisi che va “de 2027 al más allá”. In Telemadrid, ha sottolineato che “no se miente cuando se habla de política”, un’affermazione che ha suscitato dibattiti. La sua voce, sebbene non ufficiale, ha riacceso il dibattito su come la televisione possa influenzare la politica e come le figure pubbliche possiamo esprimere opinioni chiare e senza ambiguità.

Una carriera in televisione e un libro di successo

Montero è una figura chiave nella televisione spagnola, notata per la sua conduzione di “La mañana de La 1” su RTVE tra il 2009 e il 2016. Ha partecipato a programmi come “Masterchef Celebrity” e ha apparso in dibattiti su Antena 3 e Telemadrid. Inoltre, nel 2014 ha pubblicato il libro “El corazón de las mujeres no tiene reglas”, che ha rivelato la sua faccia di scrittrice. La sua carriera è stata segnata da un’attenzione particolare alle questioni sociali e politiche, anche se non ha mai nascosto le sue opinioni. La sua intervista a El Mundo ha rivelato una posizione chiara e definitiva, in un momento in cui la politica spagnola è in fermento. La sua critica al governo di Sánchez e al suo desiderio di “eternità” ha suscitato reazioni e dibattiti, ma Montero ha rifiutato di essere confusa con i membri di Vox.

La sua voce, sebbene non ufficiale, ha riacceso il dibattito su come la televisione possa influenzare la politica e come le figure pubbliche possiamo esprimere opinioni chiare e senza ambiguità. La sua intervista è un esempio di come la figura della giornalista possa essere un’alternativa di pensiero, anche se non sempre in linea con le posizioni di partito. La sua posizione è chiara e definitiva. Nonostante sia stata associata a posizioni di destra in passato, non si identifica con Vox. La sua critica al governo di Sánchez è forte e netta.

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