Kane, Upamecano e Olise tornano a allenare il Bayern dopo il Mondiale

Giocatori del Bayern tornano a allenarsi dopo la partita per il terzo posto al Mondiale

Il Bayern di Münich ha visto tornare a allenarsi tre dei suoi principali giocatori, Harry Kane, Dayot Upamecano e Michael Olise, dopo la partita per il terzo posto al Mondiale. La riunione del gruppo si è svolta il 17 agosto 2026, poco dopo la conclusione del torneo internazionale, in cui i tre hanno rappresentato le rispettive nazionali. La squadra, che si prepara alla prossima stagione, ha visto i giocatori rientrare al completo, con un impegno che ha richiesto un periodo di recupero dopo le fatiche del Mondiale.

Il ritorno al lavoro dopo il Mondiale

Harry Kane, attaccante inglese, Dayot Upamecano, difensore francese, e Michael Olise, centrocampista tedesco, hanno completato il loro periodo di convocazione con le rispettive nazionali e ora si sono reinseriti nel ritmo di allenamento della squadra. La partita per il terzo posto al Mondiale ha rappresentato un impegno fisico e mentale intenso, che ha richiesto un periodo di riposo per permettere ai giocatori di recuperare al meglio. La squadra ha accolto i tre giocatori al completo, con un impegno che si preannuncia intenso per la prossima stagione.

Un impegno internazionale che ha richiesto sacrifici

La partita per il terzo posto al Mondiale ha visto i tre giocatori impegnati in un contesto di alta intensità, con un calendario che ha richiesto un impegno fisico notevole. La squadra del Bayern, che si prepara a un nuovo campionato, ha visto i giocatori tornare al lavoro con un atteggiamento positivo e motivato. La loro partecipazione al Mondiale ha rappresentato un momento cruciale per la loro carriera. La squadra del Bayern, che si prepara a un nuovo campionato, ha visto i tre giocatori tornare al lavoro con un atteggiamento positivo e motivato. La loro partecipazione al Mondiale ha rappresentato un momento cruciale per la loro carriera, con un impegno che ha richiesto un periodo di recupero per permettere loro di tornare al massimo livello di forma. La squadra, che si prepara a un nuovo campionato, ha visto i tre giocatori tornare al lavoro con un atteggiamento positivo e motivato.

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Harry Kane, attaccante inglese, ha partecipato al Mondiale con la squadra inglese.

Dayot Upamecano, difensore francese, ha giocato per la Francia nel Mondiale.

Michael Olise, centrocampista tedesco, ha rappresentato la Germania nel Mondiale.

La squadra del Bayern, che si prepara a un nuovo campionato, ha visto i tre giocatori tornare al lavoro con un atteggiamento positivo e motivato. La loro partecipazione al Mondiale ha rappresentato un momento cruciale per la loro carriera, con un impegno che ha richiesto un periodo di recupero per permettere loro di tornare al massimo livello di forma.