Mbappé resta il re dei giocatori di FC27 con il PSG in testa

Mbappé e il PSG dominano le valutazioni di FC27, con sette giocatori tra i migliori

Kylian Mbappé rimane il top scorer del gioco FC27 con 91 punti, mentre il Paris Saint-Germain domina con sette giocatori tra i migliori. EA Sports ha reso pubbliche le valutazioni dei migliori giocatori del 2026, in vista dell’uscita del gioco a fine agosto. Il Real Madrid ha quattro giocatori tra i migliori, il FC Barcelona ne ha due, con Lamine Yamal e Pedri che mantengono le loro posizioni. Il PSG, campione in carica della Champions, si conferma leader con un gruppo di sette calciatori tra i migliori, tra cui Mbappé, Courtois e Bellingham. La valutazione dei giocatori riflette le prestazioni del 2026, con l’attesa per le future evoluzioni nella prossima edizione del gioco.

Il PSG si conferma leader con sette giocatori tra i migliori

Il Paris Saint-Germain, campione in carica della Champions, si conferma leader nella classifica dei migliori giocatori di FC27, con sette calciatori tra i migliori. Tra di loro, Mbappé, con 91 punti, rimane il top scorer del gioco, seguito da Erling Haaland e Courtois e Bellingham con 90 punti. Il club francese ha visto i suoi giocatori riconosciuti con punteggi elevati, con Dembelé, Vitinha e Kvaratskhelia che si aggiungono al gruppo dei 90 punti. Il Real Madrid ha quattro giocatori tra i migliori, mentre il Barcellona ne ha due, con Lamine Yamal e Pedri che mantengono le loro posizioni, con il primo che ha migliorato la sua valutazione.

Le valutazioni di FC27 riflettono le prestazioni del 2026

Le valutazioni dei giocatori di FC27 riflettono le prestazioni del 2026, con un focus su chi si è distinto nel campionato. Mbappé, con 91 punti, si conferma il top scorer del gioco, in testa alla classifica, seguito da Erling Haaland e Courtois e Bellingham con 90 punti. Il Real Madrid ha quattro giocatori tra i migliori, mentre il Barcellona ne ha due, con Lamine Yamal e Pedri che mantengono le loro posizioni, con il primo che ha migliorato la sua valutazione. Rodri, che potrebbe unirsi al Barcellona nei prossimi giorni, è tra i giocatori con 90 punti, unendo il club catalano al gruppo dei top player.

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La prossima edizione di FC27 vedrà le valutazioni dei giocatori evolversi in base alle prestazioni del 2027, con l’attesa per le future evoluzioni delle valutazioni. Il gioco, in uscita tra poco più di un mese, ha visto la pubblicazione delle medie dei giocatori più importanti, con un focus su chi si è distinto nel campionato. Il PSG si conferma leader con sette giocatori tra i migliori, mentre Kylian Mbappé rimane il re del gioco con 91 punti. Il Real Madrid e il Barcellona seguono con quattro e due giocatori, rispettivamente. Le valutazioni di FC27 riflettono le prestazioni del 2026.

Kylian Mbappé: 91 punti

Erling Haaland: 91 punti

Thibaut Courtois: 90 punti

Jude Bellingham: 90 punti

Lamine Yamal: 90 punti

Pedri: 90 punti

Rodri: 90 punti