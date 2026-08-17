Pallamano, convocati Italia per Giochi del Mediterraneo: test cruciale per Mondiali 2027

Squadra italiana di pallamano in allenamento a Taranto, con giocatori provenienti da Serie A Gold e tornei esteri

La nazionale italiana maschile di pallamano ha reso noti i convocati per i Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto e dintorni a partire dal 23 agosto 2026. L’evento rappresenta un test cruciale per la preparazione ai Mondiali 2027, che si terranno in Germania. I giocatori selezionati provengono principalmente dalla Serie A Gold, con l’obiettivo di valutare le potenzialità di nuovi talenti e consolidare le scelte per il grande evento internazionale. Tra i nomi più noti figura Simon Sirot, che ha dimostrato prestazioni di alto livello in tornei esteri.

Convocati per lo stage definitivo

I giocatori selezionati per lo stage definitivo sono stati scelti tra i migliori della Serie A Gold e di tornei internazionali. Tra i portieri, spiccano Giovanni Pavani, Salah Riahi e Salvatore Trapani, mentre tra gli ali si segnala la presenza di Simon Sirot, Tommaso De Angelis e Stefano Arcieri. Tra i terzini e i centrali, Filippo Angiolini, Cristian Guggino e Antonio Capozzoli sono i nomi più rappresentativi. Il pivot Gabriele Sontacchi e Valentino Dello Vicario completano la rosa, con l’obiettivo di testare la compatibilità e la coesione della squadra.

La squadra si trova in Puglia, dove la pallamano è una disciplina radicata e con una tradizione forte. Il direttore tecnico Bob Hanning ha espresso soddisfazione per la qualità della rosa e ha sottolineato l’importanza di questa fase di allenamento per la preparazione ai Mondiali. L’obiettivo è di mettere in mostra le potenzialità dei giocatori e di individuare le scelte più adatte per il grande evento.

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Un girone B con sfide interessanti

Nel Girone B, l’Italia affronterà squadre come Tunisia, Algeria, Grecia e Cipro, che non potranno contare sui giocatori più titolati. Tuttavia, l’occasione è considerata ghiotta per osservare le potenzialità di nuovi atleti e valutare le loro capacità in contesti di alta intensità. L’Egitto, pur non essendo in questo girone, sarà avversario dell’Italia ai Mondiali 2027, con un’importanza riconosciuta a livello continentale. Il Portogallo, invece, è stato indicato come formazione di rilievo a livello internazionale, in crescita costante.

La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 2026 rappresenta un’occasione unica per testare le scelte fatte per i Mondiali 2027. L’Italia, con la sua rosa di giocatori provenienti da Serie A Gold e tornei esteri, ha la possibilità di dimostrare la sua forza e di costruire una squadra competitiva. Tra i giocatori più promettenti, si segnala Francesco Squarzon Imhenrion, che ha mostrato prestazioni eccezionali in tornei internazionali. La squadra si prepara con l’obiettivo di affrontare le sfide del futuro, con un focus su coesione e performance. L’evento in Puglia rappresenta un momento chiave per valutare le potenzialità dei giocatori e per testare le strategie che potranno essere utilizzate nei prossimi grandi eventi internazionali.