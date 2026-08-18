Aldo Chiari: la gestione degli infortuni e la strategia della segretezza

Preparatore atletico Aldo Chiari spiega la gestione degli infortuni e la strategia della segretezza

Aldo Chiari, preparatore atletico di Elena Rybakina, ha parlato durante l’ultima puntata di TennisMania su OA Sport, sottolineando l’importanza della gestione degli infortuni e la strategia della segretezza per la vittoria. L’argomento è stato affrontato in modo approfondito, con un focus su come i tennisti affrontino le problematiche legate ai danni fisici e come il team di supporto possa contribuire al loro recupero. L’ospite, insieme a Dario Puppo e Massimilano Ambesi, ha toccato temi ricorrenti, tra cui la necessità di un piano operativo quando si conosce l’entità dell’infortunio e la delicatezza del rientro in campo.

La gestione degli infortuni: un piano preciso e un tempo per il recupero

Chiari ha sottolineato che la gestione degli infortuni richiede un approccio personalizzato, in base alle caratteristiche dell’atleta. “Dipende dall’atleta capire quali tecnologie usare, ci sono tante possibilità”, ha spiegato. L’importanza di un piano operativo è stata ribadita, soprattutto quando si conosce l’entità del danno. “Quando si conosce l’entità dell’infortunio bisogna sviluppare un piano operativo”, ha detto. Il preparatore ha anche ricordato che il rientro in campo è sempre un momento delicato, che richiede tempo e attenzione. “Nel rientro è sempre tutto molto delicato”, ha aggiunto, sottolineando che non si può andare troppo di fretta con il recupero.

Un altro aspetto affrontato è stato il ruolo della segretezza intorno all’atleta. Chiari ha spiegato che la gestione dell’immagine e della comunicazione è parte integrante della strategia per la vittoria. Giusta questa segretezza intorno all’atleta. Fa tutto parte della strategia per la vittoria. Questo approccio è stato applicato anche a Jannik Sinner, di cui il team sta già operando in questa direzione. “Il team di Sinner sta già operando in questa direzione”, ha spiegato Chiari, senza rivelare se ci sia un infortunio o meno. L’atleta deve rimanere concentrato e limitare l’esposizione ai media, per mantenere la sua concentrazione e la sua preparazione.

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Le tecnologie e l’alimentazione nel recupero

Chiari ha anche parlato delle tecnologie utilizzabili per il recupero, sottolineando che non si tratta solo di fisioterapia, ma di un approccio più ampio che include alimentazione, dieta e parametri specifici. “Tutti i parametri, compresa l’alimentazione, possono aiutare”, ha detto. L’atleta deve capire quali tecnologie usare, in base alle sue esigenze. “Dipende dall’atleta capire quali tecnologie usare, ci sono tante possibilità”, ha concluso. L’importanza di un lavoro graduale e di un recupero ben fatto è stata ribadita, con l’obiettivo di evitare ricadute e mantenere la forma fisica a lungo termine.

Chiari ha anche parlato del suo prossimo viaggio a New York, dove continuerà a lavorare con l’obiettivo di adattarsi alle situazioni e sviluppare un lavoro preciso. “Partirò il 21 per New York. Abbiamo un po’ di tempo per la rifinitura”, ha detto. L’approccio al recupero e alla preparazione è sempre più personalizzato, con un focus su come ogni atleta possa trovare il suo percorso migliore. La gestione degli infortuni, quindi, non è solo un problema medico, ma una strategia complessa che coinvolge tecnologia, alimentazione, tempo e attenzione al dettaglio.

Chiari ha inoltre sottolineato l’importanza di un lavoro graduale e di un recupero ben fatto, con l’obiettivo di evitare ricadute e mantenere la forma fisica a lungo termine. “L’importante è fare le cose con calma e per bene”, ha detto. L’atleta deve dare tempo al corpo per recuperare e non cadere in futuro in una recidiva. “Non c’è una differenza enorme. Bisogna solo dare tempo all’atleta per recuperare e per non cadere in futuro in una recidiva”, ha concluso. La gestione degli infortuni, quindi, è un processo che richiede attenzione, tempo e una strategia ben definita.