Serie A 2026-2027: 14 squadre si preparano al nuovo campionato di calcio a 5

Squadre di calcio a 5 si preparano al nuovo campionato 2026-2027 con 14 formazioni partecipanti

Il campionato di calcio a 5 Serie A 2026-2027 ha visto l’ufficializzazione delle 14 squadre che parteciperanno alla prossima stagione. L’annuncio è stato dato da Divisione Calcio a 5, che ha reso noto l’elenco completo delle formazioni che si contenderanno la vittoria. Tra le squadre annunciate, spiccano le due finaliste del torneo tricolore: L84 Torino e Meta Catania, entrambe in lizza per il titolo. La L84 Torino, campione in carica, torna al via dopo il successo ottenuto in precedenza, mentre la Meta Catania, ultima finalista, si prepara a un nuovo avventura nel massimo campionato. Il campionato si svolgerà con un numero pari di squadre: 14 formazioni al via.

Partecipazione di squadre da diverse regioni

Il campionato 2026-2027 vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni d’Italia. Tra le formazioni campane, si contano cinque squadre: Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino, Sporting Sala Consilina e la matricola Benevento. Il Lazio, invece, è rappresentato da tre squadre: Roma 1927, Pomezia e Active Network Viterbo, quest’ultima ripescata al posto dell’Ecocity Genzano. Per la Puglia, saranno in campo Capurso e la neopromossa Giovinazzo, mentre nel Veneto si registrano Came Treviso e il rientrante Petrarca Padova. Le squadre provengono da diverse regioni, garantendo un’ampia rappresentanza territoriale.

Un campionato con regole nuove

Quest’anno il campionato si svolgerà con un numero pari di squadre: 14 formazioni al via, quindi non vi saranno più compagini che osserveranno turni di riposo durante la stagione. Questo cambiamento mira a garantire una maggiore regolarità e equità nel calendario. La Divisione Calcio a 5 ha spiegato che l’obiettivo è di creare un ambiente competitivo più stabile e prevedibile per tutte le squadre partecipanti. La novità riguarda l’organizzazione del calendario e la partecipazione di tutte le squadre.

Pubblicità

Le squadre annunciate si preparano a un’altra stagione intensa, con la possibilità di conquistare il titolo e di affrontare le sfide che il calcio a 5 ha da offrire. Tra le squadre più attese, spicca la L84 Torino, che ha vinto la scorsa stagione e si appresta a difendere il titolo. La Meta Catania, invece, si presenta come una forte contendente, con un gruppo di giocatori in forma e motivati. Il campionato 2026-2027 promette emozioni, gol e tanti spettatori interessati al mondo del calcio a 5.

L84 Torino (campione in carica)

Meta Catania

Napoli

Feldi Eboli

Sandro Abate Avellino

Sporting Sala Consilina

Benevento

Roma 1927

Pomezia

Active Network Viterbo

Capurso

Giovinazzo

Came Treviso

Petrarca Padova