Moniz e Brooks vincono l’Outerknown Tahiti Pro, Fioravanti esce presto

Surfisti in azione a Teahupo’o, con Moniz e Brooks in finale, Fioravanti eliminato

Il settimo appuntamento del Championship Tour, l’Outerknown Tahiti Pro, ha visto due vittorie decisive: Seth Moniz nel tabellone maschile e Erin Brooks nel femminile. L’evento, svoltosi a Teahupo’o, ha registrato prestazioni di alto livello e sorprese, con l’eliminazione prematura di Leonardo Fioravanti, leader del ranking mondiale italiano. La competizione ha visto condizioni marine complesse e un numero limitato di onde di qualità, che hanno messo a dura prova i surfisti. Moniz, dopo un percorso combattuto, ha conquistato il suo primo successo nel Championship Tour, mentre Brooks ha firmato un’impresa al suo debutto a Teahupo’o.

Moniz si aggiudica la vittoria, salendo al 19° posto del ranking

Seth Moniz ha vinto la sua prima gara nel Championship Tour, superando in finale Griffin Colapinto con un punteggio di 18,17 a 14,67. La vittoria ha segnato un balzo di 12 posizioni nel ranking mondiale, portandolo al 19° posto. Moniz ha affrontato nel primo round l’idolo locale Eimeo Czermak, in una sfida combattuta che ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi alle condizioni di mare. La sua vittoria è stata costruita heat dopo heat, in sintonia con le condizioni dell’oceano di Tahiti. Per Colapinto, invece, si tratta di un’altra piazza d’onore, dopo il secondo posto conquistato in una precedente edizione del torneo.

Brooks, la diciannovenne canadese, vince al suo debutto

Nel tabellone femminile, la protagonista assoluta è stata Erin Brooks, diciannovenne canadese. La sua vittoria al debutto a Teahupo’o è un’impresa di grande rilievo, soprattutto considerando le condizioni di mare complesse. Brooks ha battuto in finale la rookie israeliana Anat Lelior, completando una spettacolare rimonta dopo essere partita in svantaggio. La vittoria le permette di scalare sette posizioni nel ranking mondiale, portandola al 11° posto. Per Brooks si tratta del secondo successo in carriera nel Championship Tour, un risultato che conferma il suo potenziale come atleta di alto livello.

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Il focus in casa Italia è stato inevitabilmente su Leonardo Fioravanti, arrivato a Teahupo’o con la prestigiosa lycra gialla riservata al leader del ranking mondiale. Tuttavia, il surfista italiano non è riuscito a conquistare direttamente l’accesso agli ottavi di finale nella sua prima batteria, e ha dovuto passare dal turno di ripescaggio. Nel secondo round, Fioravanti ha affrontato il marocchino Ramzi Boukhiam, ma le condizioni marine complesse e il numero limitato di onde di qualità hanno impedito a lui di trovare i punteggi necessari per vincere. La sua corsa si è interrotta prematuramente, causando una battuta d’arresto pesante anche in chiave classifica. La sua eliminazione ha costato a Fioravanti la leadership del Championship Tour. L’italiano scivola infatti al secondo posto del ranking mondiale, alle spalle del brasiliano Italo Ferreira, semifinalista a Tahiti.

La competizione ha visto anche un’altra importante vittoria per Colapinto, che si aggiudica un’altra piazza d’onore a Tahiti, dopo il secondo posto conquistato in una precedente edizione del torneo. La sua prestazione ha confermato la sua posizione tra i migliori del circuito. Inoltre, la vittoria di Moniz ha segnato un momento di grande importanza per il suo percorso nella World Surf League 2026. La sua scalata nel ranking mondiale è un segnale di crescita significativa. In casa femminile, Brooks ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di rimonta, portando a casa un risultato di grande rilievo.

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