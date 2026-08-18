Alex Albon rinnova con Williams F1 per un futuro a lungo termine

Alex Albon firma un nuovo contratto con Williams F1, con Sainz come prossimo obiettivo

Alex Albon ha rinnovato il suo contratto con la squadra Williams F1 per un periodo di “lunga durata”, confermando la sua volontà di proseguire la collaborazione con la scuderia britannica. L’annuncio, reso pubblico il 18 agosto 2026, segna un ulteriore passo avanti per la squadra, che mira al futuro con ottimismo e determinazione. Il pilota tailandese, noto per la sua capacità di adattarsi e migliorare in modo costante, ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando l’importanza del lavoro svolto insieme al team. La notizia ha suscitato attenzione anche per il potenziale rinnovo di Carlos Sainz, attuale compagno di squadra, che potrebbe seguire il destino di Albon.

Un passo avanti per Williams F1

La decisione di Albon di prolungare il suo impegno con Williams F1 rappresenta un segno di fiducia reciproca tra pilota e squadra. Il team, guidato da James Vowles, ha espresso apprezzamento per il contributo di Albon, riconoscendo il suo ruolo chiave nella trasformazione del team. “Alex è uno dei migliori piloti in pista e conosce meglio di chiunque le enormi migliorie che abbiamo realizzato negli ultimi anni”, ha dichiarato Vowles. L’annuncio ufficiale del team ha sottolineato l’impegno a tornare a livelli di prestazione elevati, dopo un 2026 segnato da sfide e difficoltà. La squadra, con sede a Grove, mira al 2027 con un piano chiaro e una strategia condivisa.

Albon: un pilota in crescita

Albon, che ha firmato con Williams F1 nel 2022, ha espresso soddisfazione per il rinnovo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto insieme al team. “Un anno difficile non riflette la realtà completa, e solo mi motiva ancora di più a continuare a costruire e a impegnarmi insieme alla scuderia e ai suoi tifosi per raggiungere grandi risultati”, ha detto il pilota. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi al team hanno contribuito a un miglioramento significativo, tanto in pista quanto fuori. La sua decisione di rimanere con Williams F1 conferma la sua fiducia nella squadra e nel progetto a lungo termine.

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La squadra, con il suo direttore James Vowles, ha espresso soddisfazione per il rinnovo di Albon, riconoscendo il suo ruolo chiave nella trasformazione del team. “Alex è stato un leader in questo progetto di rinnovamento fin dal primo giorno e abbiamo molti obiettivi da raggiungere”, ha dichiarato Vowles. La decisione di Albon di prolungare il suo contratto rappresenta un ulteriore passo avanti per Williams F1, che mira al futuro con ottimismo e determinazione. La squadra, con sede a Grove, ha espresso la sua fiducia nel progetto e nel potenziale di crescita del team.

La squadra ha espresso fiducia nel progetto e nel potenziale di crescita. La notizia ha suscitato attenzione anche per il potenziale rinnovo di Carlos Sainz, attuale compagno di squadra, che potrebbe seguire il destino di Albon. La decisione di Albon di rinnovare il suo contratto rappresenta un ulteriore passo avanti per Williams F1, che mira al futuro con ottimismo e determinazione.

Albon rinnova con Williams F1 per un periodo di “lunga durata”

La squadra ha espresso fiducia nel progetto e nel potenziale di crescita

La decisione di Albon conferma la sua volontà di proseguire con la squadra

La squadra mira al 2027 con un piano chiaro e una strategia condivisa. La decisione di Albon di prolungare il suo contratto rappresenta un segno di fiducia reciproca tra pilota e squadra. Il team, guidato da James Vowles, ha espresso apprezzamento per il contributo di Albon, riconoscendo il suo ruolo chiave nella trasformazione del team.