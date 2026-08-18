Antropova in posto 4: equilibri di spogliatoio delicati per l’Italia ai Europei 2026

Allenatore italiano analizza le sfide e le opportunità dell’esperienza di Antropova in quattro

Paolo Cozzi, ex centrale azzurro e commentatore, ha parlato delle scelte tecniche e degli equilibri da mantenere nella squadra italiana ai prossimi Europei 2026. L’attenzione è rivolta soprattutto all’esperienza di Ekaterina Antropova in quattro, un ruolo che potrebbe aprire nuove possibilità ma anche creare tensioni all’interno del gruppo. L’allenatore ha sottolineato come la scelta di spostare una giocatrice in un ruolo diverso possa influire sull’equilibrio di spogliatoio, un aspetto cruciale per la squadra. Cozzi ha anche parlato del ruolo di Kate, che potrebbe essere una soluzione alternativa in caso di emergenze, ma ha espresso preoccupazioni per le rotazioni e la gestione delle difese.

Antropova in posto 4: un esperimento con rischi

Paolo Cozzi ha espresso la sua opinione sull’idea di far giocare Antropova in posto quattro, un ruolo che potrebbe aprire nuove opportunità per la squadra italiana. Tuttavia, l’allenatore ha riconosciuto i rischi legati a questa scelta. “Siamo di fronte a un esperimento che potrebbe portare a equilibri delicati all’interno del gruppo”, ha detto Cozzi. L’esperienza di Antropova in quattro potrebbe essere utile per la preparazione del 2028, quando le russe torneranno a competere, ma il rischio è che le rotazioni possano creare problemi di coordinamento. Cozzi ha anche sottolineato come la scelta di spostare una giocatrice in un ruolo diverso possa influire sulle dinamiche interne e sulle prestazioni in campo.

La scelta di Antropova in quattro potrebbe aprire nuove possibilità ma anche creare tensioni all’interno del gruppo. L’allenatore ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che le rotazioni possano influire negativamente sulle prestazioni delle giocatrici e sulle dinamiche di gruppo. “Se si creano due zone di difesa dove l’allenatore avversario può reagire immediatamente, potrebbe diventare un problema”, ha detto Cozzi.

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Le sfide del gioco in difesa e le rotazioni

Cozzi ha parlato delle sfide legate al gioco in difesa e alle rotazioni, sottolineando come la scelta di far giocare Antropova in quattro possa creare situazioni complesse. “Se si creano due zone di difesa dove l’allenatore avversario può reagire immediatamente, potrebbe diventare un problema”, ha detto. L’allenatore ha anche menzionato come la scelta di far giocare Paola e Kate in seconda linea in difesa possa portare a situazioni di difficoltà, soprattutto in caso di errori. Cozzi ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che le rotazioni possano influire negativamente sulle prestazioni delle giocatrici e sulle dinamiche di gruppo.

La scelta di spostare una giocatrice in un ruolo diverso può influire sulle dinamiche interne e sulle prestazioni in campo. L’allenatore ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che le rotazioni possano creare problemi di coordinamento e di equilibrio all’interno del gruppo. “L’equilibrio di spogliatoio è delicato e ogni cambiamento potrebbe influire sulle prestazioni in campo”, ha sottolineato Cozzi. Cozzi ha anche parlato del ruolo di Kate, che potrebbe essere una soluzione alternativa in caso di emergenze. “Kate è disponibile e ha dimostrato di essere una giocatrice affidabile”, ha detto. Tuttavia, l’allenatore ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che la scelta di spostare una giocatrice in un ruolo diverso possa creare tensioni all’interno del gruppo. “L’equilibrio di spogliatoio è delicato e ogni cambiamento potrebbe influire sulle dinamiche interne”, ha sottolineato Cozzi.