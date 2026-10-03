Serie A Women: Roma vince il derby, Ternana e Fiorentina esordiscono in vittoria

La seconda giornata della Serie A Women 2026/27 ha visto la Roma vincere il derby contro la Lazio, mentre Ternana e Fiorentina hanno ottenuto le prime vittorie stagionali. La gara tra le giallorosse e le biancocelesti si è svolta al Tre Fontane, dove la Roma ha ottenuto un successo netto per 3-1, confermando la sua leadership in campionato. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Doms, Corelli e Pilgrim, che hanno rilanciato la squadra dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona. La Lazio, nonostante un gol di Monnecchi allo scadere, ha visto interrompere la sua corsa in campionato.

La Roma si conferma in testa

La Roma, allenata da Piovani, ha dominato la gara contro la Lazio, vincendo per 3-1. La squadra ha mostrato una grande reattività dopo la sconfitta in Champions, con Doms, Corelli e Pilgrim che hanno segnato i tre gol che hanno portato al successo. La Lazio, allenata da Grassadonia, ha tentato di reagire ma non è riuscita a trovare il pareggio, nonostante un gol di Monnecchi allo scadere. La vittoria permette alla Roma di mantenere la leadership in classifica.

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Prime vittorie per Ternana e Fiorentina

La Ternana ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale contro il Parma, vincendo per 2-1. La squadra ha segnato due gol in poco tempo, con Hornemann che ha trasformato un calcio di rigore al 5′ e poi ha firmato la doppietta personale nella ripresa. Il Parma ha reagito con un pareggio al 37′ grazie a Distefano. La Fiorentina, invece, ha sconfitto il Sassuolo per 2-0, con Bredgaard che ha segnato due gol in poco tempo, portando la squadra a una vittoria importante. La Fiorentina, allenata da un tecnico non specificato, ha dimostrato una grande capacità di attacco, con Bredgaard che ha segnato due gol in poco tempo. La Ternana, con un’ottima prestazione, ha dimostrato di essere una contendente seria nel campionato. Le due squadre, Ternana e Fiorentina, hanno esordito in vittoria, confermando la loro forza in questa stagione.

La seconda giornata della Serie A Women 2026/27 ha visto la Roma dominare il derby, mentre Ternana e Fiorentina hanno esordito in vittoria. La gara tra le giallorosse e le biancocelesti si è svolta al Tre Fontane, dove la Roma ha ottenuto un successo netto per 3-1, confermando la sua leadership in campionato. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Doms, Corelli e Pilgrim, che hanno rilanciato la squadra dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona. La Lazio, nonostante un gol di Monnecchi allo scadere, ha visto interrompere la sua corsa in campionato.