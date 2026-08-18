Cañizares critica la decisione del Barça di vendere Ferran Torres

Santiago Cañizares critica la vendita di Ferran Torres al PSG da parte del Barça

Santiago Cañizares, ex giocatore e commentatore sportivo, ha espresso la sua perplessità sulla decisione del FC Barcelona di vendere Ferran Torres al Paris Saint-Germain. L’attaccante, noto per aver segnato il gol decisivo nella finale del Mondiale, è stato oggetto di critica da parte del calciatore spagnolo, che ha sottolineato come la scelta del club non sia stata compresa. La vendita, avvenuta durante il mercato estivo, ha suscitato dibattiti su come il Barça abbia scelto di non sfruttare al massimo il potenziale del giocatore.

La strategia del Barça e la crescita di Ferran Torres

Ferran Torres, nato a Valencia, ha avuto una carriera iniziata con la squadra locale e successivamente con il Barça, dove ha affrontato le difficoltà di adattamento in un ambiente competitivo. Cañizares ha ricordato come il giocatore, pur non essendo mai stato in grado di trovare la sua posizione nel club catalano, abbia comunque dimostrato capacità e determinazione. “Ha passato anni a cercare il suo posto, e ora, quando è in piena forma, lo vendi?” ha commentato il calciatore, sottolineando come la decisione del club non sia stata chiara.

La vendita di Torres non ha senso per Cañizares

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Secondo Cañizares, il Barça ha agito in modo non coerente, soprattutto considerando il valore del giocatore. “Un attaccante che segna gol, va sul mercato a cercare un prezzo di 50 milioni di euro”, ha sottolineato. Il calciatore ha anche espresso la sua frustrazione per il fatto che Torres, pur non essendo mai stato in grado di trovare la sua posizione nel club, abbia comunque dimostrato capacità e determinazione. “Non lo regaliamo, perché 50 milioni non è un regalo”, ha aggiunto, evidenziando come la decisione di vendere il giocatore non sia stata giustificata.

Un mercato in cui il Barça non ha visto il valore di Torres

Cañizares ha anche criticato la mancanza di visione da parte del club catalano. “Non lo capisco”, ha detto, riferendosi al fatto che Torres, pur non essendo mai stato in grado di trovare la sua posizione nel club, abbia comunque dimostrato capacità e determinazione. Il calciatore ha anche ricordato come Torres abbia segnato il gol decisivo nella finale del Mondiale, un fatto che dovrebbe aver convinto il Barça a non cedere il giocatore. “Ora è un altro caso, ma non lo capisco”, ha concluso Cañizares, esprimendo la sua perplessità sulla decisione del club.

La decisione del Barça di vendere Ferran Torres al PSG ha suscitato reazioni da parte di molti, tra cui Santiago Cañizares, che ha espresso la sua perplessità sulla scelta del club. Il calciatore ha sottolineato come il giocatore, pur non essendo mai stato in grado di trovare la sua posizione nel club, abbia comunque dimostrato capacità e determinazione. La vendita, avvenuta durante il mercato estivo, ha suscitato dibattiti su come il Barça abbia scelto di non sfruttare al massimo il potenziale del giocatore.