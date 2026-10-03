Elisa Longo Borghini torna in campo agli Europei 2026 dopo il bronzo al Mondiale

La prova in linea élite femminile degli Europei 2026 si svolgerà in Slovenia, a Ljubljana, con partenza prevista alle 13.49. L’evento segna l’undicesima edizione della competizione continentale, in cui le migliori atlete del Vecchio Continente si sfideranno per il titolo europeo. La corsa si svolgerà su un percorso di 130 chilometri che porterà le cicliste da Ljubljana a Sencur, con un circuito finale da ripetere due volte. La salita di Mozjanca, con pendenza media del 10.4%, sarà un punto cruciale per decidere la vittoria.

La competizione si preannuncia intensa, con una battaglia tra le più forti atlete del momento. Tra le protagoniste, spicca Elisa Longo Borghini, che ha già vinto due titoli importanti, ma si è dovuta accontentare del bronzo al Mondiale. L’italiana, che ha sfidato Demi Vollering e Kasia Niewiadoma, tornerà in campo per cercare di conquistare la vittoria. Vollering e Niewiadoma, entrambe vincitrici del Tour de France Femmes, si daranno nuovamente battaglia dopo aver conteso la maglia iridata e il titolo continentale.

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La sfida tra Vollering e Niewiadoma

La competizione tra Demi Vollering e Kasia Niewiadoma è al centro dell’attenzione. Le due atlete, entrambe appartenenti alla FDJ United Suez, si sono già confrontate in precedenti gare, tra cui il Mondiale e il Tour de France Femmes. La loro rivalità è diventata un punto di forza per la competizione, con entrambe in forma e con la capacità di dominare le salite e i tratti più duri del percorso. La loro sfida potrebbe decidere il destino della gara, soprattutto nella parte finale.

Elisa Longo Borghini, pur non essendo al momento tra le favorite, rappresenta un’alternativa di grande interesse. L’atleta italiana, che ha già vinto titoli importanti, cerca di riprendersi dopo il bronzo al Mondiale. La sua esperienza e la sua capacità di resistere in salita potrebbero essere decisive, soprattutto nei tratti più difficili del percorso. La sua partecipazione è un segno di fiducia nella sua capacità di competere a livello continentale.

Un evento in diretta con aggiornamenti minuto per minuto

La DIRETTA LIVE testuale della gara sarà offerta da OA Sport, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. L’evento, che si svolgerà in Slovenia, è un momento importante per il ciclismo femminile, con la partecipazione delle migliori atlete del Vecchio Continente. La gara non solo rappresenta un’occasione per vincere un titolo continentale, ma anche per dimostrare la forza e la determinazione delle donne nel mondo del ciclismo. La partenza è prevista alle 13.49 da Ljubljana, con un percorso che si svilupperà tra le strade della Slovenia. La gara si preannuncia intensa, con un mix di tratti pianeggianti e salite impegnative. La competizione sarà seguita da un pubblico internazionale, con un’attenzione particolare alle atlete che hanno già dimostrato di poter vincere a livello continentale. Elisa Longo Borghini, Vollering e Niewiadoma saranno al centro dell’attenzione, con la possibilità di scrivere una pagina della storia del ciclismo femminile.