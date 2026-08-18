Fermín López: “Sono pronto a giocare da ‘9’ se serve il Barça”

Fermín López, giocatore del Barça, valuta la possibilità di giocare da ‘9’ in caso di mancanza di un attaccante

Fermín López, centrocampista del FC Barcelona, ha espresso la sua disponibilità a giocare da ‘9’ in caso di mancanza di un attaccante, come ha rivelato in un’intervista. Il giocatore spagnolo, che ha già sperimentato questa posizione in categorie inferiori del club catalano, ha sottolineato la sua flessibilità e la sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra. “Sono pronto a giocare da ‘9’ se serve il Barça”, ha detto Fermín, che ha espresso un forte interesse per il possibile arrivo di Julián Alvarez, attaccante del Real Madrid. Tuttavia, ha chiarito che non può influenzare la scelta del club, poiché “è un giocatore del Real Madrid” e non può competere con lui.

Disponibilità a giocare da ‘9’

Fermín ha anche espresso la sua volontà di giocare da ‘9’ se non dovesse arrivare un attaccante. “Se non arriva un attaccante, sono pronto a giocare da ‘9’. Ho già sperimentato questa posizione in categorie inferiori del Barça. È una posizione simile a quella che preferisco”, ha spiegato. Questa posizione, che ha già sperimentato in gioventù, potrebbe essere una soluzione per il Barça in caso di mancanza di un attaccante. Fermín ha anche sottolineato che “molti giocatori possono segnare gol”, indicando che non è l’unica opzione per la squadra.

Valutazione del mercato e di Rodri

Al di fuori della figura dell’attaccante, Fermín ha anche espresso il suo parere sul possibile arrivo di Rodri, uno dei nomi più discussi del mercato. “Rodri è un grande giocatore. Ha vinto il Balón de Oro e è campione del mondo. Lo conosco da quando giocavamo in nazionale e è il miglior pivot del mondo. Ci darà molto”, ha detto il giocatore, che ha espresso un forte apprezzamento per il talento del centrocampista del Manchester City. Fermín ha anche sottolineato la sua esperienza con Rodri in nazionale, riconoscendo il suo valore e la sua capacità di contribuire al successo del Barça.

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Fermín, che ha vissuto un periodo difficile a causa di un infortunio che lo ha escluso dal Mondiale, ha espresso la sua soddisfazione per la sua ripresa. “Tutto è positivo, salvo la mia assenza al Mondiale per infortunio, che mi ha molto ferito: ‘Era un sogno per me e stavo al mio miglior momento, ma ho passato la pagina’.” Quando sei infortunato, impari molto. Ti senti solo, distante, e valuti il quotidiano e il fatto di stare bene. È la migliore lezione che ho portato da quei mesi.

La terza stagione di Fermín al Barça potrebbe essere una delle più importanti della sua carriera. Il giocatore, che ha vissuto un periodo di crescita significativo, ha espresso la sua soddisfazione per la sua posizione attuale. “Pensavo già a altre cose, a crescere e forse arrivare in Seconda Division, ma non pensavo di tornare al Barça e giocare in prima squadra.” Ha riconosciuto la sua fortuna a essere tornato al club che lo ha formato. La sua esperienza in categorie inferiori e la sua capacità di adattarsi a nuove posizioni potrebbero essere un’arma importante per il Barça nella prossima stagione.